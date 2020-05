¿Qué se puede hacer en la fase 3 de desescalada en España?

Actualizada 04/05/2020 a las 13:44

El próximo 8 de junio se pondrá el marcha la última fase de la desescalada hacia esa "nueva normalidad" de la que habló el presidente Pedro Sánchez el pasado 28 de abril, día en que dio los primeros detalles concretos del proceso de desconfinamiento tras los peores días de la crisis del coronavirus. ¿Qué implicará esta nueva etapa y qué actividades podremos realizar?

En primer lugar, se establecerán nuevas medidas de protección especial de grupos vulnerables puntuales parejas al desarrollo de medidas de alivio, así como otras medidas para facilitar el contacto social para personas no vulnerables ni de grupos de riesgo. Se ampliará de nuevo el aforo permitido en los velatorios y las bodas, en ambos casos con protocolos de distancia física y seguridad.

Los locales comerciales podrán abrir las zonas recreativas y se permitirá el uso de zonas comunes. El aforo permitido se ampliará al 50 % con una distancia de seguridad de 2 metros entre personas. Los mercados al aire libre podrán disponer el 50 % de sus puestos o más si los ayuntamientos amplían la superficie que ocupen, eso sí, garantizando en todo momento la distancia de dos metros entre personas.

Para locales de hostelería y restauración, se ampliará el aforo a la mitad de su capacidad siempre y cuando se garantice la distancia entre clientes. Se permitirá estar de pie con una separación de metro y medio entre clientes en la barra. En cuanto a las terrazas, todo dependerá del espacio que ocupen y de si se amplía para dar cabida a más mesas. Las discotecas y bares nocturnos podrán abrir por primera vez con un aforo máximo de un tercio.

Las actividades culturales con un tercio de aforo en la fase 2 podrán amplliarlo al 50 %, si bien las salas de artes escénicas y musicales tendrán una limitación de aforo de un tercio. Los espectáculos con menos de 80 personas en lugares cerrados mantendrán la limitación de aforo a un tercio y las plazas, recintos e instalaciones taurinas podrán abrir siempre y cuando garanticen una persona por cada 9 metros cuadrados. Los espectáculos, parques temáticos y de ocio al aire libre podrán abrir siempre y cuando no sobrepasen las 800 personas sentadas y manteniendo la distancia. En cuanto al turismo, se podrá volver a las playas con condiciones de seguridad y distanciamiento.

El entrenamiento deportivo pasará de básico a intermedio en ligas no profesionales federadas y, en el ámbito del deporte no profesional se establecen las siguientes medidas: espectáculos y actividades deportivas al aire libre con aforo menos limitado y en espacios cerrados (solo si se trata de deportes en los que no exista contacto o el riesgo de contagio sea moderado) con público limitado a una persona por cada 20 metros cuadrados; por último, también se podrán desarrollar partidos con un máximo de un tercio del aforo y actividades deportivas al aire libre o con un máximo de un tercio del aforo de gimnasios, sin uso de vestuarios.

