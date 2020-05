¿Qué se puede hacer en la fase 2 de desescalada en España?

Actualizada 04/05/2020 a las 12:38

Si las circunstancias son óptimas en la crisis del coronavirus y todo se desarrolla según las previsiones, la fase 2 de la desescalada hacia la llamada por Pedro Sánchez "nueva normalidad" comenzará el próximo 25 de mayo. ¿Cuáles serán sus peculiaridades y qué actividades se podrán realizar tras superar la primera fase de la desescalada?

En primer lugar, se establecerán nuevas medidas de protección para un número reducido de grupos vulnerables por la aplicación de medidas de alivio, así como la posibilidad de ampliar el número de personas que puedan mantener contacto social, eso sí, no vulnerables y sin patologías previas. Se permitirán los viajes a segundas residencias que estén dentro de la misma provincia en la que se reside normalmente, las bodas con limitación de aforo y los velatorios con más personas siempre y cuando se respeten los protocolos de seguridad y distancia.

En el ámbito educativo, la Educación Infantil y Primaria hasta los 6 años volverá a la actividad con limitación de aforo y solo para menores cuyos padres deban realizar su trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización. Los alumnos de cursos terminales (4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial) podrán acudir a clase de forma voluntaria en sesiones con aforo limitado (división de los grupos de más de 15 estudiantes al 50 % para asistencia alterna o en semigrupos paralelos). Podrán abrir también los centros de Educación Especial, aunque la asistencia será voluntaria, y se celebrará la EBAU. En el resto de casos, los centros educativos prepararán planes formativos de refuerzo.

A nivel comercial, se abrirán al público los centros comerciales y todos los comercios deberán respetar el aforo limitado al 40 % y distancia de dos metros entre clientes (si no es posible, deberá permitirse la permanencia de un solo cliente en el interior del local). En el caso de los centros comerciales, no se podrá hacer uso de las áreas comunes ni de las zonas recreativas. Todos tendrán horario preferente para personas mayores de 65 años. En cuanto a la venta en mercados al aire libre, se podrá ampliar el número de puestos hasta un tercio de lo habitual o bien más pero respetando la distancia de seguridad y ampliando el espacio. También podrán abrir los centros de formación (academias, autoescuelas, etc.) no incluidos en los apartados de Educación y Ciencia con medidas de distanciamiento e higiene.

En cuanto a los locales hosteleros y de restauración, se pondrá en marcha el servicio de mesa garantizando la separación entre clientes en mesa y entre mesas y a un tercio de su aforo normal. El consumo solo se realizará sentados o para llevar. Los bares nocturnos y discotecas seguirán cerrados.

La cultura levantará la persiana de cines, teatros, auditorios y espacios afines con butaca preasignada y limitación de aforo de un tercio. Los monumentos y otros equipamientos culturales se podrán visitar respetando el tercio de aforo permitido y lo mismo en el caso de las salas de exposiciones, salas de conferencias y similares. Los actos y espectáculos culturales no deberán exceder las 50 personas o un tercio de aforo en lugares cerrados. Si se desarrollan al aire libre, deberán contar con menos de 400 personas, siempre sentadas y manteniendo la distancia. En el caso del turismo, se ampliará el aforo permitido en la fase 1.

Por último, a nivel deportivo se podrá entrenar en ligas profesionales (completo) y no profesionales (básico) federadas, se reabrirán los campeonatos profesionales con partidos a puerta cerrada o aforo limitado, se podrá hacer ejercicio al aire libre con aforo limitado y permanecerán abiertas las instalaciones deportivas en espacios cerrados sin público solo para practicar deportes sin riesgo de contagio).

Te puede interesar

Te puede interesar