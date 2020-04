El Gobierno confirma que los niños podrán salir una hora al día y con juguetes desde el domingo

Actualizada 23/04/2020 a las 13:01

Hasta 3 niños que convivan juntos de hasta 14 años podrán salir a la calle a dar un paseo desde el próximo domingo 26 de abril, acompañados de un adulto con el que convivan, durante una hora y en el radio de un kilómetro como máximo. Se podrá salir de 9,00 a 21 horas. Los menores podrán llevar sus juguetes a la calle, como pelotas o patinetes.



"A partir del domingo los niños de hasta 14 años podrán salir una vez, una hora, en un kilómetro como máximo, en un horario de entre 9.00 y 21.00 horas, recomendamos evitar las horas punta para evitar posibles contagios. Podrán ir acompañados por un adulto responsable que conviva con ellos, que también puede ser el hermano mayor. Cada adulto podrá salir con hasta tres niños", ha explicado el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, este jueves 23 de abril, en rueda de prensa con el ministro de Sanidad, Salvador Illa.



Los menores podrán "correr, saltar y hacer ejercicio" siempre que se respeten las condiciones de distancia social, siendo lo "ideal" los dos metros y lo mínimo, un metro. Además, los niños y niñas podrán sacar a la calle sus juguetes, como "una pelota o un patinete", pero no podrán hacer uso de espacios comunes como parques infantiles. Mientras, los pequeños que presenten síntomas como fiebre, que pudieran ser compatibles con los del coronavirus COVID-19, o que estén en cuarentena, no podrán salir a la calle.



Pablo Iglesias ha pedido "perdón" a los niños y niñas de España porque, según ha dicho, el Gobierno no ha sido "todo lo claro que debería", en las últimas horas, para explicar cómo van a poder salir a dar paseos. "Quiero daros gracias, y que entendáis que cuando las decisiones son muy difíciles a veces podemos hacer mal las cosas, por eso os estoy pidiendo perdón", ha insistido.