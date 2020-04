New York Times retrata el confinamiento infantil en España

Actualizada 20/04/2020 a las 11:27

New York Times ha ido siguiendo el desarrollo de la crisis sanitaria del coronavirus en España en varios artículos que han abarcado desde las diferentes decisiones políticas a la pelea interna entre los partidos o las dificultades de los trabajadores de la salud para atender la pandemia debido a la escasez de material de protección.

La última de las noticias que han puesto a España en el foco de la mirada de este rotativo norteamericano ha sido el confinamiento infantil. En un artículo titulado "In Spain, a Call to ‘Free Our Children’ From Coronavirus Confinement" (En España, una llamada para 'liberar a nuestros hijos' del confinamiento por el coronavirus). A raíz del anuncio de Pedro Sánchez de permitir la salida de menores acompañados de sus padres a partir del 27 de abril, este periódico a relatado en el reportaje cómo viven este encierro diferentes familias y ha incidido especialmente en que los niños españoles son los que están viviendo las medidas más restrictivas de la Unión Europea. "“Tales medidas, las más estrictas en Europa, han dejado a innumerables niños aburridos, exhaustos y, a veces, deprimidos”, explica el rotativo. Que añade cómo en Italia, el país más gravemente atacado por esta pandemia, las medidas con más suaves para los más pequeños.

Para ilustrar la noticia, los periodistas de New York Times han elegido a la familia Rohman, formada por Mafus y Samina y sus dos gemelos de 5 años, Misha y Maliha. En el pie de foto, se explica que esta familia vive en Barcelona (un escudo del FC Barcelona preside el salón) y comparte el piso, de dos habitaciones, con un primo. Una imagen que ha generado mucho ruido en las redes, al considerar que no ilustra la realidad de las familias españolas.

Ojito a la imagen del NYT para ilustrar la situación de confinamiento en España de las familias con hijos... Obviamente es una imagen real, pero ¿Es representativa? Muchas dudas, como con todo últimamente.

https://t.co/MH4HW9CPAt — David Dominguez (@davdommed) April 19, 2020