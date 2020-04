¿Es el confinamiento en España el más rígido del mundo?

Actualizada 17/04/2020 a las 13:43

Desde que comenzó el confinamiento por la pandemia de coronavirus diversas empresas tecnológicas han podido ir midiendo fácilmente el desplome de los desplazamientos y, a día de hoy, gracias a esa cantidad ingente de datos que se deriva de los servicios de mapas, es relativamente fácil hacer una estimación de hasta qué punto cada zona geográfica del mundo está cumpliendo o no el confinamiento, tanto a nivel de medidas concretas de cada gobierno como de respeto de dichas medidas por parte de los ciudadanos.

En el caso de Apple, en su web cuenta con un medidor llamado 'Mobility Trends Reports' (se puede consultar en www.apple.com/covid19/mobility) que va registrando paulatinamente el número de búsquedas de rutas de los ciudadanos en tres vertientes: a pie, en coche o en transporte público. Basta con escribir en el buscador el nombre del país que queremos consultar y veremos una línea del tiempo que se inicia el pasado 13 de enero y llega hasta el momento de la búsqueda. El gráfico, que se construye a base de porcentajes de incremento o bajada de las búsquedas de rutas, es bastante esclarecedor porque de ahí podemos hacernos una idea de la cantidad de desplazamientos que no se están produciendo en contraposición con las semanas previas. El sistema funciona de forma similar a la tecnológica Google, que ya informó hace unos días de la parálisis absoluta en la que se encontraban España e Italia debido al confinamiento durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 29 de marzo.

Volviendo a las conclusiones que maneja Apple gracias a su servicio de mapas, una de ellas es que España es el país en que los ciudadanos han reducido en mayor medida las búsquedas de rutas online. A día de hoy, 17 de abril de 2020, la plataforma registra un descenso del -79 % de las búsquedas de desplazamientos en coche, un -89 % a pie y -90 % en transporte público. La media asciende a un desplome total del 86 %. Los datos, en este caso, se obtienen a partir del número de consultas que realizan los usuarios a través de dispositivos y aplicaciones móviles Apple.

Basta consultar varios países en su buscador para darse cuenta de las enormes diferencias que existen entre países. En Estados Unidos, en la misma fecha, los datos son los siguientes, por ejemplo: descenso de búsquedas de rutas en coche de un -37 %, a pie un -50 % y en transporte público el -76 %. España e Italia son los países que lideran el ranking, aunque nuestro país todavía se sitúa un poco por encima, algo que parece indicar que quizá España haya aplicado las medidas de confinamiento más restrictivas del mundo.

Los modelos de confinamiento no son iguales y eso se nota, como es lógico. Ni siquiera en la Unión Europea los países se han puesto de acuerdo para decretar medidas homogéneas, de ahí que España e Italia se desmarquen. Alemania, por ejemplo, permite la salida de personas de forma individualizada pero también en pareja, al contrario que en nuestro país, así como practicar deporte al aire libre, y su número de búsquedas en mapas virtuales ha registrado una caída que no llega al 50 %. En Suecia, otro ejemplo, la caída ha sido tan solo de un 25% de media, y no extraña porque allí solo se han prohibido las reuniones de más de cincuenta personas, entre otras medidas que no pasan de la mera recomendación.

Te puede interesar