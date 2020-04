Estado de alarma: ¿En qué fecha podremos salir de casa?

Actualizada 12/04/2020 a las 10:51

Hace unos días, el Gobierno confirmaba que el actual estado de alarma sanitaria causada por el coronavirus se iba a prolongar hasta el próximo 26 de abril. La pregunta que surgió inmediatamente después fue: ¿será la última de las prórrogas que se anuncien? El propio Gobierno ya ha adelantado que esto resulta improbable, aunque dejó una puerta abierta al levantamiento paulatino de las medidas más restrictivas, que permitirían –aún a largo plazo- ir recuperando poco a poco la vida normal. En su comparecencia, Pedro Sánchez explicaba que ya se está trabajando con un comité de expertos en un plan para la "desescalada”.

Más allá de que haya que esperar a ver la evolución en las próximas semanas de la pandemia en España, el Gobierno se plantea ya algunos retos a medio plazo, aunque Sánchez ha subrayado que "no nos podemos permitir el lujo de dar un paso atrás". Para ello, los expertos recomiendan insistir en las medidas sanitarias y de higiene, para las que se prevé el uso de las nuevas tecnologías. Y en este terreno, parece que vamos a encontrarnos con una nueva medida, la de usar mascarilla en el fuera de los domicilios, aunque el Gobierno ha explicado que no van a declarar obligatoria ninguna medida que no pueda realizarse, y en este momento las mascarillas siguen siendo un bien escaso.

Pero, sobre todo, se está valorando cómo reiniciar la actividad para evitar mayores daños a la economía.

VUELTA AL TRABAJO

El Gobierno se ha mostrado partidario de que la gran industria y otros sectores como la construcción, que se paralizaron el 30 de marzo, retomen su actividad una vez se ha cumplido el periodo de 15 días de esta medida de excepción. Esto supondría su regreso tras las fiestas de la Semana Santa, el próximo 9 de abril. El parón de las actividades no esenciales, que ha resultado fundamental para detener la expansión del virus y poder controlar la epidemia, ha sido la medida más dura decretada por el gobierno y será la primera en revertirse. A favor de esta medida ya se han mostrado las patronales CEOE y Cepyme.

En cuanto al resto se sectores, se seguirá primando el teletrabajo si es posible y se volverá a la normalidad de forma gradual en función de las decisiones de los asesores expertos del Gobierno.

EL SUEÑO DE SALIR A DAR UN PASEO

Aunque ya se han lanzado propuestas para ir incorporando pequeñas medidas que mejoren el confinamiento, como las salidas de menores acompañados por adultos o para hacer ejercicio, lo cierto es que ese tipo de posibilidad parece aún remota. Este mes de abril no se esperan grandes cambios y todo indica que en mayo nos encontraremos en una situación similar a la que se vivió al inicio de la epidemia, con la observancia de pasar el mayor tiempo posible en nuestras casas, evitar aglomeraciones o desplazamientos innecesarios.

¿Y LOS ESTUDIANTES?

Todavía faltan por tomar decisiones a este respecto. De momento, la principal preocupación es cómo llevar adelante este peculiar tercer trimestre, así como elegir qué va a ocurrir con las evaluaciones. Las estimaciones actuales están barajando un breve regreso a las aulas casi en el mes de junio. La ministra de Educación, Isabel Celaá lo transmitía así en una entrevista, en la que esperaba poder atender a los alumnos de forma presencial para hacer un repaso general “aunque sean 15 días”.