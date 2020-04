Madrid registra 4.750 muertos en residencias pero sólo 781 diagnosticados de coronavirus

Actualizada 08/04/2020 a las 17:08

La Comunidad de Madrid ha registrado, desde el 8 de marzo hasta la fecha, un total de 4.750 fallecidos en sus residencias por coronavirus, 781 positivos y 3.479 con sintomatología compatible pero aún no confirmados.



Se trata de fallecidos en las residencias públicas, concertadas y privadas de mayores, discapacidad y enfermedad mental. Solo en las de ancianos la cifra asciende a 4.250. Así lo ha detallado el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, en una videoconferencia con periodistas, tras la reunión del Consejo de Gobierno.



El dirigente regional ha hecho hincapié en que este virus es "letal" con los mayores, "vivan en residencias o en sus domicilios", y por ello ha defendido que están "extremando las preocupaciones y las medidas de higiene para intentar garantizar que haya el menor número de contagiados".



En este sentido, ha recordado que se han repartido en 457 residencias un total de 348.000 pares de guantes; 134.000 mascarillas; 5.400 litros de soluciones hidroalcohólicas; 5.100 gafas protectoras; 101.000 cubre zapatos; 15.400 batas; 14.000 gorros y 3.500 litros de agua. Además, desde esta misma tarde se empezarán a realizar test rápidos en ellas.



"¿Se han cometido errores o no? Seguramente lo veremos en unos meses. Nosotros nos estamos dejando la piel para garantizar la atención sanitaria y la atención de todo tipo", ha manifestado. Aguado ha reconocido que las cifras de las residencias no pueden "gustar a nadie", pero ni las de Madrid ni en el resto de España.



Por otra parte, el vicepresidente ha desgranado que se van a habilitar dos hoteles, con 90 plazas, como alojamiento temporal para personas mayores de residencias que no presenten sintomatología de infección por coronavirus y que no hayan tenido contacto estrecho con un caso posible o confirmado.

