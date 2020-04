Montero dice que el uso de mascarillas se decidirá según evolucione la pandemia del coronavirus

Actualizada 07/04/2020 a las 15:49

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido "no especular" con si se va a recomendar o no el uso de las mascarillas para protegerse frente al nuevo coronavirus y ha asegurado que esta decisión se tomará según la forma en la que evolucione la pandemia.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha recordado que el Gobierno está trabajando en "diferentes escenarios", tanto sanitarios como técnicos, que se irán ajustando conforme se vaya produciendo la desescalada de la curva de incidencia del coronavirus.



"En los próximos días y semanas tenemos que ver cómo la transmisión del virus se está produciendo y eso es lo que va a decantar el escenario que se va a aplicar y, por tanto, si se va a recomendar o no el uso de las mascarillas entre la población", ha dicho la portavoz del Gobierno.



En este punto, y pese a que hace unos días el ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló que era muy probable que se recomendara que la población usase mascarillas, Montero ha avisado de que "no es buena la especulación" en las crisis sanitarias y ha asegurado que si se aprueba esta recomendación se informará debidamente a los ciudadanos.

