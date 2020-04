El PP exige la reanudación de las sesiones de control después de Semana Santa

Actualizada 07/04/2020 a las 09:24

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, exigirá este martes en la Junta de Portavoces que se recuperen las sesiones de control semanales al Gobierno después de Semana Santa y propondrá el regreso del máximo número posible de diputados a partir del próximo pleno, previsto para este jueves.



Ambas acciones se enmarcan en el "plan para la reapertura inmediata del Congreso" diseñado por Álvarez de Toledo, que considera que "si el pleno puede reunirse para convalidar la ampliación de la alarma cada 15 días, también puede controlar al Gobierno cada semana".



Además de recuperar las sesiones de control, el PP pedirá que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca la semana que viene ante el Congreso para dar cuenta de los cinco últimos Consejos Europeos, una "obligación legal que ha incumplido", ha afirmado este martes en un comunicado Álvarez de Toledo.



La portavoz popular ha presentado además un escrito a la Mesa del Congreso para que levante la suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de iniciativas.



De no hacerlo, ha advertido, acudirán al Tribunal Constitucional al entender que la suspensión "anula de facto la capacidad de control que la oposición tiene sobre el Gobierno", lo que, a juicio del PP, va en contra del artículo 116.5 de la Constitución.



En su opinión, la Mesa se ha excedido en sus competencias y vulnerado los derechos de representación política de los diputados.



Entre las medidas para la "reapertura" del Congreso presentadas este lunes por Álvarez de Toledo a los grupos parlamentarios del PP del Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo, se incluye la asistencia al pleno de jueves, que debatirá la prórroga del estado de alarma, de cuantos diputados sea posible desde el punto de vista sanitario.



Esto supone guardar un metro de distancia entre uno y otro, un escaño, lo que permitiría al PP estar presente con hasta 45 diputados.



"Es hora de que los españoles nos vean. Es hora de que sepan que los diputados del Partido Popular trabajan en primera línea", ha recalcado Álvarez de Toledo, para quien "no hay ningún motivo" por el que los plenos y comisiones no se puedan celebrar con la fórmula mixta de reunión presencial con posibilidad de voto telemático.



En su opinión, se puede reunir una comisión al día, en las salas más grandes del Congreso y con los diputados manteniendo las distancias de seguridad entre ellos.



El PP también exigirá la calificación de todos las iniciativas que se registran, con un refuerzo de letrados si es necesario, y la posibilidad de que los grupos puedan ofrecer ruedas de prensa desde el Congreso.



"Si en el Palacio de La Moncloa se pueden celebrar ruedas de prensa fake, en el Palacio del Congreso se pueden celebrar ruedas de prensa de verdad", ha afirmado Álvarez de Toledo.