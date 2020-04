Un bebé de pocos días y su madre dan positivo por coronavirus en Cáceres

Actualizada 01/04/2020 a las 15:51

El bebé nacido a mediados de marzo en un hospital de Cáceres y que ha dado positivo por coronavirus se contagió a través del contacto estrecho con su madre, que también ha dado positivo, y no a través de la placenta, han informado fuentes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura.



Tanto el bebé, que nació el 12 de marzo, como la madre se encuentran en aislamiento domiciliario, han añadido las mismas fuentes.



Las citadas fuentes han explicado que el Hospital San Pedro de Alcántara, de Cáceres, atendió el pasado 12 de marzo un parto sin complicaciones y se dio el alta a la madre y al bebé.



A los doce días de dar a luz la madre acudió a urgencias con clínica respiratoria, por lo que se decidió por parte de los facultativos su ingreso y se le realizó la prueba de coronavirus, dando positivo.



Desde el centro hospitalario se contactó con el padre y se ingresó al bebé para tener un mayor control, pues presentaba mucosidad, y se le realizó la prueba, que también dio positivo.



A las 72 horas, tanto la madre como el bebé recibieron el alta hospitalaria y se aislaron en el domicilio. No obstante, tanto el Servicio de Ginecología como el de Pediatría mantienen un seguimiento sobre ambos, que se encuentran bien.



El protocolo que se sigue en estos casos, han explicado las mismas fuentes, es conjunto entre ambos servicios y se aplica a las mujeres que dan positivo en COVID-19, con un seguimiento mayor durante el embarazo y se planifica el parto.



Las unidades de Ginecología y Neonatología, que trabajan de manera conjunta antes y durante la pandemia, realizan un seguimiento normal a las mujeres embarazadas a no ser que presenten síntomas, las cuales son sometidas a la prueba de coronavirus.



Las mujeres que dan a luz y no tienen síntomas no se someten a la prueba y se sigue el mismo protocolo que con el resto de ciudadanos.

