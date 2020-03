Marlaska confía en levantar algunas medidas del confinamiento el 12 de abril

Actualizada 25/03/2020 a las 11:22

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este miércoles un plus de "energía, responsabilidad y fuerza" a los ciudadanos porque vendrán datos malos de la epidemia de Covid-19 pero espera que la tendencia se revierta a finales de esta semana y, además, también confía en que a partir del 12 de abril se puedan "alzar algunas medidas" ligadas al confinamiento generalizado de los ciudadanos.



En una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, Grande-Marlaska ha asegurado que es "prematuro" decir todavía si habrá que alargar o no la cuarentena ligada al estado de alarma, pero a continuación se ha remitido al escenario que barajan las autoridades médicas y científicas que asesoran al Gobierno.



"Esperemos", ha dicho, "que para el 11 o 12 de abril podamos ya alzar algunas de las medidas, lo que se llama el decalaje; alzar las medidas cuando proceda, y siempre mirando a la salud pública, también va a ser un momento muy sensible para los ciudadanos y que tendremos que ir estudiando y transitando adecuadamente".



Grande-Marlaska, uno de los ministros que forma parte del comité de seguimiento del Covid-19, ha señalado que este fin de semana o a primeros de la semana próxima se podrá ya "sacar conclusiones" del resultado que han dado las medidas "drásticas" que ha tomado el Gobierno en el real decreto el estado de alarma que entró en vigor a las 00.00 horas del domingo, 15 de marzo.

Además, ha repetido que en los próximos días llega "lo más difícil de la crisis", por lo que se precisa de "un plus de responsabilidad, energía y fuerza del conjunto de la ciudadanía", de ahí que haya pedido "un poquito más para los próximos días". Grande-Marlaska, que ha dicho que se encuentra bien y sin síntomas de contagio, ha recordado que España en su historia reciente ha pasado por momentos complicados, de ahí su "optimismo" teniendo en cuenta la "capacidad de resistencia física y psicológica" de los ciudadanos.



FALSOS MEDICAMENTOS Y RESIDENCIAS



Dentro de las modalidades de delitos ligados al Covid-19, y al margen de las ciberestafas de las que se viene alertando en los últimos días, Grande-Marlaska ha hecho mención a una reciente operación internacional con más de 150 detenidos por una red de falsos medicamentos en la que España ha colaborado con Interpol. "Hay mucho insensato e insolidario que aprovecha esta situación", ha lamentado.



Grande-Marlaska se ha remitido a la investigación de la Fiscalía al ser preguntado por otras cuestiones como el hallazgo por parte de militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en residencias de Cataluña de personas mayores fallecidas.



En este sentido, ha dicho que la Policía y Guardia Civil, así como el resto de cuerpos policiales, actuarán donde sean requeridos como policía judicial para "depurar las responsabilidades que corresponda", aunque también ha señalado que hay "muchos profesionales en residencias de mayores que trabajan hasta el límite de sus fuerzas".



También se ha remitido a la Fiscalía para que sea el Ministerio Público quien estudie, al margen de las posibles sanciones administrativas, las responsabilidades penales de los tres ciudadanos, dos en un hospital de Leganés (Madrid) y uno más en Benidorm (Alicante), que abandonaron los centros médicos sin alta médica pese a estar contagiados por coronavirus.



"Haremos lo posible para que la responsabilidad sea la máxima por una conducta insolidaria con riesgo manifiesto hacia terceros", ha comentado.



