Los fallecidos suben a 120 en Euskadi, tras 23 muertes más, y los contagiados son 2.421

Los fallecidos en Euskadi por coronavirus se elevan ya a 120, tras registrarse en las últimas horas 23 nuevas muertes. En total, hasta las ocho de la tarde de este pasado domingo se han registrado 324 nuevos casos de Covid-19, con lo que la cifra total de contagios es de 2.421 positivos, de los que 1.005 permanecen hospitalizados, según ha informado la consejera de Salud, Nekane Murga.



En una comparecencia en Vitoria para dar a conocer los últimos datos sobre el coronavirus, Nekane Murga ha informado de que, por territorios, en Álava el número de positivos es de 1.009, con 328 personas ingresadas, y 97 nuevos contagios. En Bizkaia, se ha registrado 172 nuevos positivos, con lo que la cifra de contagiados por coronavirus asciende a 1.032 personas, de las que 541 están hospitalizadas. En Gipuzkoa, son 380 los casos contabilizados, tras 55 nuevos positivos, y las personas hospitalizadas son 136.



Del total de 120 fallecidos afectados por coronavirus en la Comunidad Autónoma Vasca, en Álava se contabilizan 70 muertes, 35 en Bizkaia, y 15 del Gipuzkoa.



Murga, que ha afirmado que "todavía falta un tiempo para salir de la situación de gravedad y excepcionalidad en la que nos encontramos", ha resaltado que, hasta la fecha, Euskadi ha realizado 7.047 pruebas de detección del covid-19, "862 solo en el día de ayer".



En cuanto a las iniciativas desarrolladas en el plano asistencial, Murga ha señalado la apuesta por la zonificación de la atención primaria, para "orientar los pacientes que tengan síntomas respiratorios a centros concretos que están preparados específicamente a la hora de atender a este tipo de pacientes".



De esta forma, Vitoria cuenta desde hace unos días con tres centros de salud de referencia para personas que tengan síntomas respiratorios y que precisen atención continuada de este tipo, que son Zabalgana, Salburua y Lakuabizkarra. Este sistema se ha ampliado desde hoy a la OSI Barrualde Galdakao de Bizkaia, donde los centros de salud de referencia para atender a las personas con síntomas respiratorios son nueve: Basauri-Ariz, Galdakao, Amorebieta, Durango, Hospital de Gernika, Lekeitio, Ondarroa, Amurrio y Llodio. Esta misma semana llegará también al resto de Bizkaia y a toda Gipuzkoa.



La consejera de Salud ha dado cuenta además de otros cambios asistenciales motivado por la evolución de la epidemia, "siempre orientados a dar seguridad a los pacientes que puedan tener necesidades asistenciales no relacionados con el coronavirus". Así, se han traslado las urgencias pediátricas de Basurto al Hospital Universitario Cruces, "con el objetivo de habilitar espacios y preservar al tiempo la seguridad de los pacientes pediátricos a través de esos circuitos específicos de atención". La OSI Bilbao Basurto seguirá atendiendo a los niños en los centros de salud y puntos de atención continuada.



Por otra parte, a partir de este martes, el servicio de Consultas Externas y Hospital de día de Oncología Médica de la OSI Donostialdea se traslada al Onkologikoa, donde los pacientes con médicos de referencia en OSI Donostialdea seguirán siendo atendidos por los mismos profesionales. El Hospital de día se traslada también a la segunda planta del Onkologikoa y quienes reciban habitualmente atención con médicos de referencia en Onkologikoa seguirán recibiendo asistencia del mismo facultativo en la primera planta del Onkologikoa y en el Hospital de día habitual.



También ha informado de que se han habilitado en la cuarta planta del edificio de consultas de Txagorritxu 54 camas de hospitalización para dar respuesta a las necesidades "que se están incrementado" y, ha asegurado, que hay capacidad para preparar otras cuatro plantas más de hospitalización en Álava, en Txagorritxu, además de las 24 camas habilitadas en el gimnasio de rehabiltación.



"En este momento no está siendo necesario, pero son escenarios que tenemos preparados para los próximos pasos si fueran necesarios", ha dicho, para señalar que "este mismo trabajo de planificación y de adelantarnos a posibles necesidades se ha realizado en el resto de centros sanitarios, y tenemos identificadas áreas en las que podemos crecer en atención a los pacientes Covid". Además, la red de centros concertados se está "reorganizando y orientando a las necesidades de la red asistencial".



En cuanto al periodo de convalecencia de las personas mayores, ha indicado que "se está dando supervisión a residencias que van a ser específicas de personas con Covid", y poniendo en marcha un hotel para que estas personas reciban cuidados y una supervisión médica.

En cuanto a los criterios para dar las altas, Murga ha destacado que la tasa de hospitalización por pacientes diagnosticado es "de las más elevadas" en Euskdadi, donde "más del 30% de nuestros pacientes positivos se encuentran en hospitales", por lo que "estamos dando al respuesta que necesitan nuestros pacientes".



Nekane Murga ha indicado que "desde el comienzo de la crisis sanitaria, aun habiendo incertidumbres por la dimensión que llegaría a alcanzar, trabajamos para conseguir dar respuesta a diferentes escenarios posibles". "Nos hemos preparado, y ahora es el momento de hacer frente a este incremento de necesidades asistenciales que se están produciendo", ha dicho, para asegurar que "no está siendo fácil, no lo va a ser en las próximas semanas, y el coste social, humano y económico está siendo tremendo".



MATERIAL DE PROTECCIÓN



Murga ha indicado que, desde el pasado 19 de marzo, han llegado cerca de un millón de mascarillas quirúrgicas, y otro tipo de materiales", pero ha advertido de que "es un momento complejo porque hay una demanda global, y hay, incluso, problemas a la hora de atravesar fronteras para que llegue este material, y también hay empresas que quieren colaborar pero no tienen materias primas".



Tras señalar que como Departamento de Salud tienen la responsabilidad de aportar este material a la red sanitaria, pero también a los centros sociosanitarios, a las residencias, y a aquellos que hacen la asistencia a personas con discapacidad avanzada", ha dicho que tienen que "trabajar homogéneamente, valorar necesidades y damos la respuesta a todos ellos".



En la actualidad, ha destacado que hay impresoras 3D haciendo unas viseras que han sido probadas por los profesionales y les han parecido de utilidad, por lo que esperan poder distribuirlas a lo largo de esta semana. También trabajan en la homologación de tejidos que tienen la porosidad que permita ser utilizados para realizar mascarillas, delantales y otro tipo de material. "Tenemos industrias textiles que ya con material homologado están realizando batas y otros materiales necesarios para estas situaciones", ha señalado, para asegurar que trabajan "en red y coordinados valorando nuevas posibilidades ante los nuevos escenarios".



TEST RÁPIDOS



Sobre los test rápidos anunciados por el Gobierno español, Murga ha dicho que en Euskadi no los han recibido, aunque la prevision es recibirlos a lo largo de esta semana. Según ha dicho, se utilizarán en el ámbito domiciliario "para detectar aquellos casos que están en inicio y mantener la técnica tradicional, que además estamos realizando de forma novedosa manual, para no depender de proveedores externos, más en el ámbito hospitalario, de urgencias y de personas más graves".

