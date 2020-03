Defensa estudia la posible apertura de un hospital de campaña en Álava

Actualizada 18/03/2020 a las 11:49

La ministra de Defensa, Margatita Robles, ha anunciado que se está estudiando la posibilidad de establecer un hospital de campaña del Ejército en la base militar de Araka (Álava), motivo por el que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplazó este pasado martes a dichas instalaciones para realizar labores de desinfección.



Robles, en una entrevista en la cadena Cope ha explicado que ya ha informado a la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Murga, sobre las labores realizadas por la UME en Araka, una base próxima a Vitoria-Gasteiz, ante la posibilidad de que se pueda instalar un hospital de campaña en ese punto para hacer frente a la pandemia de coronavirus.



La ministra ha afirmado que Defensa está analizando la posibilidad de poner en marcha este tipo de infraestructuras sanitarias no solo en Álava, sino en otras zonas del Estado en las que, al igual que en Araka, exista un destacamento militar.



"Iremos donde sea necesario. Esto no es un problema de comunidades o de territorios, es un problema de personas", ha asegurado, para añadir a continuación que las Fuezas Armadas actuarán con "generosidad" y colaborarán en el desempeño de labores preventivas frente al coronavirus en los lugares en los que los servicios ordinarios de las autoridades civiles "no lleguen" o donde su presencia sea requerida.



AEROPUERTO DE BILBAO



Como ejemplo, ha citado el caso de la presencia de la Unidad Militar de Emergencias en la base de Araka, en la que ha explicado que este pasado martes se realizaron tareas de "desinfección" por parte de la UME "por si es necesario establecer un hospital de campaña". "Hay posibilidades", ha afirmado, tras lo que ha añadido que la apertura de este tipo de centros podría llevarse a cabo también en otros lugares en los que existan destacamentos militares.



Robles también ha explicado que la decisión adoptada el martes por la UME de no trasladarse al Aeropuerto de Bilbao, en el que también tenía previsto realizar labores de desinfección, se debió a que, finalmente, se consideró "más prioritario" desplazar a esas unidades al Hospital de Valdecilla (Cantabria), para que efectuasen los trabajos de desinfección en ese centro sanitario.



