Camioneros exigen áreas de servicio abiertas para cubrir necesidades básicas

El colectivo de camioneros, uno de los más expuestos al contagio por coronavirus y que no ha cesado su actividad pese al estado de alarma, ha exigido a la administración que obligue a abrir las áreas de servicio para que estos trabajadores puedan asearse y comer caliente.



El secretario general de la Asociación de Autónomos-Pymes Transportistas de Cataluña (AGTC), Carlos Folchi, ha explicado que han trasladado a la Generalitat y al Ministerio de Transportes la necesidad de que las áreas y estaciones de servicio permitan a los camioneros usar las zonas de baño y comida, y ambos gobiernos les han prometido revertir la situación "progresivamente".



La entidad asegura que desde que se decretó el estado de alarma solo se ha habilitado el autoservicio de combustible y se ha negado el acceso al "avituallamiento en condiciones" o a las "zonas de limpieza", que permanecen cerradas.



"Somos un servicio público capital. Estamos en primera línea de lucha contra el coronavirus, suministrando bienes y medios necesarios y necesitamos tener unas mínimas condiciones", ha señalado Folchi, quien ha matizado que no exigen "una zona de comedor de uso generalizado, sino exclusivo para transportistas".



Desde la asociación recuerdan, además, que el decreto del estado de alarma establece que los establecimientos de suministro de combustible que dispongan de servicios de aseo tienen la obligación de "facilitar su uso a los conductores profesionales".



Del mismo modo, aquellos establecimientos que cuenten con cocina, servicios de restauración o sean expendedores de comida preparada "deberán facilitar al transportista profesional un servicio de catering".



"Estamos trabajando día y noche para que no falte nada en los supermercados y no nos merecemos que tengamos que estar cagando y meando en la rueda de un camión", ha subrayado el transportista Miguel Ángel Robles, que opera desde Barcelona.



Este profesional ha pedido "un poco de sensibilidad" con el colectivo y ha recordado que gracias a ellos no faltan productos en los supermercados.



"Tenemos derecho a tomar un café, a comernos un bocadillo y a poder estar un poco decentes. No estamos pidiendo que se nos ponga un hotel ni que nos den nada del otro mundo. Simplemente pedimos lo básico", ha subrayado.



Su colega Mario Castro también ha denunciado esta situación y ha aseverado que hay quienes pasan hasta 20 días en carretera y ahora no pueden "ni ducharse", por lo que ha instado a que se habiliten áreas de servicio, al menos, cada dos horas.



"Tenemos que estar conduciendo perfectamente para no tener accidentes, pero necesitamos ir descansados, lavados y comidos. Solo pedimos eso, que tomen algún tipo de medidas", ha insistido, antes de opinar: "Es lógico que una persona que está trabajando diez, doce, quince horas en carretera pueda tomar un café o un plato de sopa caliente porque sino el cuerpo no aguanta".



