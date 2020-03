Anular la Selectividad no se contempla "en principio"

Actualizada 17/03/2020 a las 12:10

Los ministerios de Educación y Universidades se reúnen de forma telemática este martes con los responsables educativos de las comunidades y los rectores para estudiar la posibilidad de retrasar la prueba de acceso a la universidad (EBAU) pues, "en principio", no se contempla anularla.



Lo han señalado fuentes cercanas a la reunión, que han destacado que lo que se busca es garantizar que ningún alumno se vea perjudicado por la suspensión de clases presenciales a causa del coronavirus.



En la reunión se van a analizar los distintos escenarios después de que el estado de alarma por el coronavirus haya provocado el cierre de todos los colegios, institutos y universidades de España.



Como se desconoce aún el tiempo en que van a estar suspendidas las clases presenciales, no se podrán tomar decisiones con un plazo concreto.



Los escenarios incluyen desde retrasar la EBAU -conocida antes como Selectividad-, si la suspensión de clases presenciales se prolonga, hasta la adaptación a la prueba de los calendarios de matrícula en las universidades.



También se abordará el tema de las prácticas de la Formación Profesional (FP), que ahora no pueden hacerse y son necesarias par titular; se va a estudiar la posibilidad de retrasarlas y concentrarlas.



En la reunión participa el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana; el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón; la secretaria general de FP, Clara Sanz; y la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial, Consuelo Vélaz de Medrano.



Además de los representantes de las comunidades autónomas y de la Conferencia de Rectores CRUE.



Según estadísticas del Ministerio de Educación, en el curso 2018-19 había matriculados en segundo de Bachillerato (en régimen ordinario) un total de 295.951 alumnos.



Ante la pérdida de clases de los alumnos de dicho curso, que el próximo junio se tienen que examinar de esta prueba para poder acceder a estudios superiores, distintas asociaciones y sindicatos han expresado su preocupación.



El Grupo 9 de Universidades (G9), que engloba estudiantes de nueve comunidades autónomas, ha pedido que se revise la programación de la prueba.



La Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza (ANPE) ha demandado a las administraciones que unifiquen criterios y estudien la posibilidad de "no examinar de los contenidos que no hayan sido impartidos".



La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) ha propuesto "recuperar las clases a final de curso o rebajar la materia curricular".



El Sindicato de Estudiantes (SE) ha exigido a Educación "medidas extraordinarias" para la EBAU, como la reducción de los temarios e incluso su suspensión y que la nota media del Bachillerato sea la nota de corte para acceder a la Universidad.



Sin embargo, Estudiantes en Movimiento cree que no debe suspenderse pues considera que "eliminaría la única forma, aunque parcial y mal enfocada, de homologar los criterios de evaluación entre todas las estudiantes". Ha pedido que se prorrogue el curso de forma proporcional a las semanas que estén cerrados los centros educativos.



