YomeQuedoenCasa, una campaña viral para frenar el coronavirus

La recomendación de las autoridades sanitarias con respecto a la pandemia del coronavirus era clara este jueves: quedarse en casa y reducir todo lo posible los encuentros sociales, sobre todo en las zonas donde existe más riesgo de contagio del COVID-19.

Personal médico de la Comunidad de Madrid, una de las zonas más afectadas por el brote de coronavirus (cerca de 2.000 personas), pusieron en marcha este jueves la campaña 'Quédate en casa' con un vídeo en el que varios trabajadores sanitarios explican que la mejor forma de frenar el contagio es quedarse en casa con frases como la de la cirujana del hospital clínico San Carlos Sandra García: "Os pido que os suméis al reto, lo tenemos que hacer entre todos, quédate en casa".

Las redes, que desde hace días no paran de echar humo a cuenta de la pandemia, no se han quedado atrás y son muchos los tuiteros que no han dudado de lanzarse a los teclados para concienciar sobre la importancia de seguir la recomendación.

#yomequedoencasa porque no quiero que colapse el sistema sanitario, por cuidar al personal sanitario que se está dejando la piel en esto y porque reduciendo la actividad social se reducen los contagios.

Ya habrá tiempo de salir más adelante solo si ahora nos quedamos en casa. — La vecina rubia (@lavecinarubia) March 12, 2020

Tres pantallazos de webcams de lugares mágicos de Roma hechos ahora mismo. En Italia lo de #YoMeQuedoEnCasa lo cumplen, aprendamos y anticipemos las soluciones y/o las medidas. Os dejo el enlace a esas cámaras. Tremendo. https://t.co/NPY0tijMC1 pic.twitter.com/SBvaV1o8Ug — Carlos del Amor (@cdelamor_) March 12, 2020

Al mal tiempo... ¡buena cara!

Esta Noche quédate en casa y hacemos conciertillo desde mi perfil de Instagram!



¡No me faltéis!#yomequedoencasa #quedateencasa #yoelijoserresponsable #frenalacurva pic.twitter.com/O38XhxPZcM — El Kanka (@El_Kanka) March 13, 2020

Mensajes y más mensajes con el hashtag #YoMeQuedoEnCasa llenaron Twitter siguiendo la iniciativa italiana #iorestoacasa, en la que han participado celebridades del país vecino como la cantante Lura Pausini.

Ragazzi, non c’è da farsi prendere dal panico, ma è importante capire che la situazione è molto seria. Per il bene vostro e delle persone a cui tenete, state a casa, non muovetevi se non strettamente necessario. La Protezione tra esseri Simili è ora di dimostrarla! #IoRestoACasa pic.twitter.com/zfqN4TB5iw — Laura Pausini (@LauraPausini) March 8, 2020