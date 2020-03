Santa Áurea de San Millán fue una religiosa que decidió vivir en soledad para acercarse más a Dios

Actualizada 11/03/2020 a las 10:31

Santa Áurea nació en la localidad riojana de Villavelayo, invadida por los moros, hija de Santa Amunia. Un día se puso en romería y llegó al monasterio de San Millán de la Cogolla. El prior, que se llamaba Domingo, fundaría más tarde la abadía de Silos. Oria cayó a sus pies y le pidió consejo para vivir separada del mundo y entregada a Dios. Domingo le dio el hábito de esposa de Cristo.

Eran tiempos de heroicidades. Había personas que no se contentaban con encerrarse en un monasterio y pedían todavía más rigidez. Se encerraban en celdas increíblemente pequeñas, donde a veces no cabían de pie, para no salir más. Sólo abrían un ventanillo que diera al altar. A veces acudían gentes a pedirles consejo, pero normalmente vivían soledad. Después de tan austera reclusión Áurea cayó enferma. Y pasó de su encierro por Dios al paraíso con Dios.

Hoy se celebran, además, otros santos:

- San Benito de Milán

- San Constantino de Escocia

- Santo Domingo Câm

- San Oengo Cúldeo

- San Pionio

- San Sofronio de Jerusalén

- San Vicente, abad

- San Vidiciano

- Beato Juan Bautista de Fabriano Righi

- Beato Juan Kearney

- Beato Tomás Atkinson

También se festeja hoy el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.