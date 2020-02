El PP y Cs firman que el PP elija al candidato en el País Vasco, sin mencionar a Alonso

Actualizada 21/02/2020 a las 19:17

El Partido Popular y Ciudadanos han firmado este viernes el acuerdo para concurrir en coalición a las elecciones del 5 de abril en el País Vasco, que garantiza dos puestos de salida en las listas para el partido naranja e indica que el PP será quien designe al candidato a lehendakari, sin mencionar a Alfonso Alonso.

A través de un comunicado conjunto, los dos partidos han informado de la firma del pacto en Madrid por parte del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el secretario de Finanzas y vicesecretario general de Cs, Carlos Cuadrado.

La nueva formación, que se presentará a las elecciones autonómicas bajo el nombre de 'PP + Cs', nace con el objetivo de sumar fuerzas "para afrontar de manera eficaz la amenaza del nacionalismo y del independentismo contra el orden constitucional", según han explicado.

El acuerdo establece que el cabeza de lista será designado por el PP y que Cs tendrá dos puestos de salida, "tal y como ambas formaciones acordaron" este jueves. Sin embargo, el comunicado no concreta qué puestos serán y recuerda que la coalición --registrada en el último día del plazo-- tiene hasta el 1 de marzo para conformar la totalidad de las candidaturas electorales.

CHOQUE ENTRE 'GÉNOVA' Y EL PP VASCO

Precisamente, el reparto de puestos en las listas es lo que ha generado polémica en los últimos días. Tras el choque entre la dirección nacional del PP y el PP vasco, que dirige Alfonso Alonso, ha sido 'Génova' la que se ha impuesto finalmente, al suscribir el pacto de coalición con Ciudadanos.

El PP vasco calificó de "inasumible" el acuerdo después de que el secretario de Acción Institucional de Cs, José María Espejo-Saavedra, que había negociado con García Egea, anunciara el jueves que su partido ocuparía el segundo puesto en las listas por Álava y Vizcaya.

Para el PP de Euskadi esas cesiones no se corresponden con la realidad de cada partido en esta comunidad, donde la formación naranja no ha logrado nunca ningún diputado, ni en el Parlamento vasco ni en el Congreso, y actualmente no tiene concejales en ningún ayuntamiento.

La crisis entre 'Génova' y el PP vasco se agudizó después de que el entorno de Alonso difundiera que el líder regional del partido no conocía el contenido del acuerdo que se iba a firmar, que él no lo había negociado y que lo que sabía era a través de Ciudadanos y de los medios de comunicación.

ALONSO NO HA ESTADO EN LA FIRMA

Una vez que la dirección nacional del PP anunció que la firma se produciría este viernes por la tarde, el PP vasco afirmó que 'Génova' no les había comunicado que se fuera a suscribir ese pacto con Ciudadanos para concurrir en coalición. Además, avisó de que, si fuera en los términos anunciados este jueves por Cs, "no reconocen el acuerdo", según han indicado fuentes del PP vasco.

Según el PP vasco, Alonso no ha participado en la firma del documento porque la dirección nacional le dijo anoche que estuviera a las 11.00 horas en Madrid, pero él contestó que le resultaba imposible llegar y que desconocía el contenido del pacto porque no había intervenido en ninguna negociación.

Sin embargo, la dirección nacional del partido no ofrece la misma versión. Según las fuentes consultadas, se telefoneó varias veces a Alonso y se le dio la oportunidad de reunirse este viernes en Madrid y ver el acuerdo de coalición, dado que ya se iba a retrasar esa firma.

REDACCIÓN DEL PROGRAMA ELECTORAL

Ambos partidos han determinado que una comisión de campaña redactará y aprobará el programa electoral de PP + Cs, que representará "un punto de equilibrio y una síntesis de ambos proyectos", según el comunicado que han difundido. La comisión estará compuesta por tres representantes del PP y tres de Ciudadanos.

Según han manifestado, la coalición electoral tiene como objetivo capital la unión del "espacio constitucionalista" en el País Vasco, el fortalecimiento de "la unidad, la igualdad y la libertad", y la defensa del "marco constitucional como máxima expresión de convivencia y unión de todos los españoles".

Desde su punto de vista, esta unión representa "la culminación de las aspiraciones de muchos ciudadanos vascos, que esperaban de PP y Cs la suma de fuerzas para un proyecto común e integrador".

"Un proyecto de futuro que abanderará los valores constitucionales que comparten una inmensa mayoría de españoles frente al nacionalismo y el radicalismo de la izquierda extrema", han destacado García Egea y Cuadrado tras la firma del acuerdo.

CIUDADANOS ASUME EL CONCIERTO Y EL CUPO

El documento suscrito por ambos partido establece "el compromiso de respetar los regímenes forales de los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, tal y como vienen definidos en la Constitución Española".

Asimismo, supone "la aceptación del Concierto económico vasco como instrumento vigente para asegurar la libertad, estabilidad, cohesión y desarrollo de los ciudadanos del País Vasco", pero reclamando que el cálculo del Cupo se haga con la "máxima transparencia y respetando la solidaridad entre todos los españoles".

Esta postura es la que ha asumido Ciudadanos para poder constituir la coalición con el PP en Euskadi, al igual que hizo el año pasado al aceptar el régimen fiscal propio de Navarra --el Convenio-- para integrarse en la coalición Navarra Suma junto a UPN y al PP.

En 2015, Cs calificaba de "anacronismos" esos dos sistemas fiscales propios y reclamaba que Navarra y el País Vasco se incorporasen al régimen de financiación común. Más recientemente, el partido fue muy crítico con el pacto entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco para establecer la cuantía del Cupo (la aportación de Euskadi al Estado), al que se refería como "cuponazo".

