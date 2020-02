Actualizada 10/02/2020 a las 13:17

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, formará parte de la mesa de diálogo sobre Cataluña porque, según ha dicho él mismo, se lo ha pedido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Iglesias ha confirmado que estará en esa mesa de negociación con Cataluña en una entrevista en La Sexta en la que no ha revelado qué otros miembros del Gobierno participarán y que, según ha asegurado, se reunirá pronto.



"El presidente me ha pedido que esté, por lo tanto mi obligación es estar", ha indicado Iglesias, que según ha dicho mantendrá en ella una posición común a la de todo el Gobierno.



"Hace falta diálogo, diálogo y dialogo", ha dicho Iglesias, que ha pedido actuar con "mucha mano izquierda" y "capacidad de persuasión" para buscar fórmulas que no sean cien por cien satisfactorias para todos pero que vayan en la línea de buscar soluciones políticas para Cataluña.



Preguntado sobre si en esa mesa va a plantearse la posibilidad de que haya una consulta en Cataluña, Iglesias ha respondido que no quiere condicionar los temas de los que se debe hablar, pero ha apuntado: "No puede haber un tema excluido, cualquier tema es legítimo".



Y con respecto a si habrá un mediador en la conversación entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno central, ha asegurado que "no está previsto" y que "las reglas del juego ya están encima de la mesa" y pactadas por ambas partes.

