Actualizada 03/02/2020 a las 11:18

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado este lunes que la oferta de la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, al PP para ir juntos a las elecciones autonómicas es una "falta de respeto" a la militancia.

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', Igea ha recordado que Ciudadanos se encuentra "en plena discusión de una ponencia" sobre la estrategia de la formación. "No puede ser que, de manera unilateral, se lance una propuesta sin que se presente una enmienda a la ponencia", ha sostenido.

En este sentido, el dirigente de la formación naranja ha calificado de "error estratégico" el movimiento de Arrimadas, que ha tendido la mano al partido que lidera Pablo Casado para sumar en los próximos comicios en Galicia, País Vasco y Cataluña.

"Cuando bajamos 40 escaños con el mismo programa y las mismas personas, o el problema es de la organización o de la estrategia", ha aseverado Igea para después apuntar que si se persiste en la misma línea el mensaje que se lanza es que no se quiere cambiar nada.

Además, el vicepresidente de Castilla y León ha sostenido que en las coaliciones electorales la suma de apoyos no es al uso. "Aquí dos y dos no son cuatro. Aunque fuera posible matemáticamente no cambia sustancialmente. No nos permitiría cambios en Cataluña o el País Vasco", ha zanjado.

Igea se ha expresado así al mismo tiempo que Arrimadas, en otra entrevista radiofónica, haya pedido al PP que no piense en clave de partido y acepte acordar con Cs una fórmula "transversal" para las próximas elecciones en Galicia, en vez de limitar esa opción únicamente al País Vasco y Cataluña.

"Creo que el debate tiene que ser en los tres territorios, debería serlo", ha declarado Arrimadas en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, insistiendo en que en estas "circunstancias excepcionales" no deben primar los "intereses de partido".

