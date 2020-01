Actualizada 29/01/2020 a las 12:18

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este miércoles que Cataluña vivirá un nuevo avance electoral, pero esperará a anunciar la fecha de las elecciones a que se aprueben los Presupuestos de la Generalitat 2020: "Esta legislatura ya no tiene más recorrido político. Llega a su final".



Así se ha pronunciado en una declaración institucional convocada sin avisar a sus socios de Govern (ERC), a los que ha reprochado no defender su acta de diputado, lo que a su juicio "pone en peligro" su condición de presidente, la Presidencia de la Generalitat y a Cataluña.



Pese a constatar que no hay más margen para seguir con la legislatura, ha dicho que, por responsabilidad, la mantiene para que Cataluña tenga unos Presupuestos, que siguen prorrogados desde 2017 y que llevará al Parlamento catalán este miércoles por la tarde, pero, después de que se aprueben las cuentas, adelantará los comicios: "Es imprescindible volver a dar la palabra a la ciudadanía para renovar el mandato de 2017".

