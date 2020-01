La DGT presentará "próximamente" su app para llevar el carné en el móvil

Actualizada 29/01/2020 a las 16:30

La Dirección General de Tráfico (DGT) asegura que "próximamente" presentará su app definitiva ('miDGT'), que permitirá llevar en el móvil el permiso de conducir y la documentación de sus vehículos en formato digital y con plena validez.



La DGT puso a disposición de los conductores el pasado 13 de diciembre una versión de prueba de la app, que hasta la fecha ha cosechado unas 27.000 descargas (15.000 descargas en Android y 12.000 en sistema iOS).



No obstante, desde hace unos días ya no es posible descargarse la app, pues tal y como reza la descripción de la app en la plataforma de descargas 'Play Store', "el programa de acceso beta está actualmente completo".



"Gracias a todos los que os habéis descargado la app 'miDGT' para participar en la prueba abierta y ayudarnos a mejorarla", agradece Tráfico en su cuenta de Twitter, donde también ha anunciado que "próximamente" estará la app definitiva.



Mediante acceso con sistema Cl@ve, la app 'miDGT' permitirá a los conductores acceder a sus datos, recibir avisos y noticias de interés y realizar los principales trámites con la DGT.



Precisamente, este organismo está actualizando su Sede Electrónica donde, a través del espacio 'Mi DGT', los ciudadanos podrán realizar sus trámites de tráfico y encontrar información personalizada sobre cuestiones como su vehículo, sus permisos, sus puntos del carné o sus multas.



Otro de los nuevos servicios que ofrece la Sede Electrónica es la posibilidad de darse de alta para ser avisado cuando la DGT genere una novedad en la materia que el conductor haya indicado. De momento, se ofrece este servicio a través de correo electrónico y SMS, pero se pretende ir incorporando nuevos medios, como WhatsApp y notificaciones push de dispositivos móviles.



"Queremos que sea fácil que cualquier persona encuentre y use nuestros servicios digitales, que pierda el miedo a relacionarse electrónicamente con la Administración y que podamos proporcionar la mejor experiencia de uso desde cualquier dispositivo", afirmó Miguel Martín, gerente de Informática de la DGT, en la revista de la DGT del mes de julio.



Según asegura, en el futuro se irán incorporando más servicios y trámites a la Sede Electrónica del organismo, con el objetivo de "facilitar la vida al ciudadano" y "animarle" a usar la oferta digital de la DGT.

