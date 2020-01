El Gobierno de coalición despierta recelos en la mitad de la población

20/01/2020 a las 06:00

Un 53% de los electores opina que el gobierno recientemente investido no cumplirá la legislatura, con una estimación de tiempos que oscila entre uno y tres años. Sólo un tercio (34%) opina que la legislatura cumplirá su cuarto año. Una mayoría de los electores (52%) hubiera preferido una “Gran Coalición”, donde el gobierno de Sánchez saliera elegido con el apoyo de Populares y Ciudadanos. Es una consecuencia de la desconfianza que genera en más de la mitad de los españoles el nuevo Ejecutivo, según recoge una encuesta de Ipsos para Diario de Navarra. El rechazo es unánime para votantes de centro derecha, con un rechazo del 90% y la forma en la que se ha construido. El gobierno conformado por la coalición entre Unidas Podemos (UP) y el Partido Socialista, recibe el acuerdo de un 43% de Ciudadanos, sin embargo, este pacto de investidura recibe mejores valoraciones entre los electores de UP que entre los electores socialistas. El respaldo es abrumador en Unidas Podemos (72,6% ) y menor en el PSOE (46,6%).



El electorado socialista apoya mayoritariamente la abstención de ERC en la investidura (46%), sin embargo, tan sólo un 38% apoya que el gobierno de Sánchez salga adelante con las abstenciones de EH-Bildu.



Según el trabajo, el proceso de negociación no ha despertado tampoco muy buenas valoraciones en la opinión pública, siempre por debajo del aprobado, tanto en cuanto al tiempo consumido en el proceso (4,15/10), como sobre la transparencia en relación con los partidos implicados (4,37/10), los contenidos (4.14/10) o incluso el momento elegido para la investidura (4,15/10).



Los electores tanto del Partido Socialista como de Unidas Podemos, tienen mejor valoración de todos los elementos de la negociación que los electores del Partido Popular, Ciudadanos o VOX, sin embargo los electores del Partido socialista, en términos generales también tienen peores valoraciones del proceso de negociación (en lo básico no exhibir los partidos con los que se negocia, los contenidos de la misma o los acuerdos finales), con la excepción de las fechas y los plazos, donde los electores de UP se muestran menos satisfechos.



Los electores de UP están más descontentos que los socialistas tanto con el tiempo que se ha empleado en cerrar el proceso de negociación como con el momento elegido para la misma.



Sobre los términos del acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, la opinión pública es clara al respecto, en su mayoría reconoce la necesidad de considerar la situación de Cataluña como un conflicto político (50,7%), y por tanto un número muy similar (45%) opina que se puede tratar desde una mesa bilateral de negociación, sin embargo la consulta a la ciudadanía catalana, sólo recibe el apoyo mayoritario del electorado de Unidas Podemos (65%); sólo el 41% del quienes votaron al PSOE en noviembre, estarían de acuerdo con esta consulta. Por otra parte los electores de Ciudadanos, el Partido Popular y Vox, se oponen radicalmente a cualquier consulta.



En términos generales, los electores no creen que el pacto de investidura PSOE-UP-ERC, oculte en modo alguno elementos que atenten contra el orden constitucional (60%), sin embargo, este es un aspecto que preocupa mucho al 75% de electores Populares y de Ciudadanos, y casi al 90% de los votantes de Vox.







PERSPECTIVA ECONÓMICA



Baja el porcentaje de entrevistados que piensan que la situación económica de nuestro país se mantendrá igual o irá a peor en los próximos meses, pasando de un 83 a un 79%, siendo más quienes piensan que irá a mejor (19%). La constitución del nuevo gobierno y la normalidad política puede contribuir sin duda a mejorar esta percepción de los ciudadanos.



Esto redunda del hecho de que disminuye el porcentaje de ciudadanos que opinan que “ninguno” de los partidos políticos sería capaz de reconducir esa situación (22%), y pese a que el Partido Popular se percibe como el más solvente en cuanto a política económica, la diferencia respecto al PSOE tiende a reducirse.



Partido Popular (24%) y Partido Socialista (23%) son en todo caso los únicos que gozan de crédito para dirigir la marcha de la economía.



El 60% de los entrevistados apoyarían un gobierno con ministros de distintos partidos, ya sea combinando ambos partidos o incluso con miembros independientes. Y aunque esta posición es más clara entre los votantes del PSOE / UP, tampoco la descartan los electores de Ciudadanos y/o Vox.



No obstante, el nuevo equipo de gobierno en su conjunto recibe unas valoraciones de 4.5 sobre 10, y sólo Pedro Duque, como independiente recibe puntuaciones por encima de 5.







