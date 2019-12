Ortega Smith anuncia que Vox no apoyará las cuentas del Ayuntamiento de Madrid

Actualizada 23/12/2019 a las 11:12

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha anunciado que Vox no va a apoyar los presupuestos municipales para 2020 en la sesión extraordinaria de este lunes. Aunque se ha mostrado un tanto ambiguo en torno a las ordenanzas fiscales, afirmando a su llegada al Pleno que podía haber "voluntad" de apoyarlas, en un comunicado el grupo adelanta que las apoyarán "fiel a su responsabilidad con los madrileños" aunque la rebaja fiscal presentada será menos de la que les gustaría.



Semanas atrás Ortega Smith indicaba que únicamente no compartían un 1 por ciento del presupuesto, que les llevaría a un 'no' presupuestario, porcentaje que en aras de la negociación han bajado ahora hasta el 0,28 por ciento. Pero "a última hora de ayer el Gobierno volvió a desestimar esta propuesta", indican



Tras un intenso fin de semana de negociaciones, Ortega Smith ha resumido con una palabra, "inaceptable", la respuesta a su propuesta de acabar con subvenciones nominativas a "chiringuitos ideológicos", con el foco puesto en la FRAVM, aunque tampoco ha dejado de citar estructuras de participación como los Foros Locales, que constituyen en su conjunto "un escollo importante para apoyar los presupuestos".



En su intervención ante la prensa antes de entrar al hemiciclo, el portavoz de Vox ha cargado contra una estructura heredada de "financiación de chiringuitos" señalando directamente al PP y, en concreto, a los gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella. Volviendo a la FRAVM, Vox ha destacado que esta federación recibió 7 millones de euros durante el mandato de Manuela Carmena mientras que en la propuesta recibida perciben más de 2 millones en subvenciones.



"Junto a otros chiringuitos que duplican las funciones públicas, de carácter ideológico o que presentan irregularidades, la suma total se va a más de 5 millones de euros, suma que proponemos que se dedique a ayuda social para familias en riesgo de exclusión", ha indicado el portavoz de Vox.



Sí que han "valorado" la bajada impositiva, de ahí que haya "voluntad de apoyar las ordenanzas fiscales". "Vox ha hecho lo imposible", ha asegurado Ortega Smith, que ha puesto a Vox de ejemplo de mano tendida. En este punto proponen una mayor rebaja del IBI respecto a la "insuficiente" rebaja presentada del 0,483 por ciento "gracias a los más de 52 millones que el Ayuntamiento mantiene comprometido con la falsa participación ciudadana, esa misma que durante el mandato de la izquierda radical, este equipo de Gobierno denominaba 'Foro Local, fraude total' o 'farsa participativa'".

Selección DN+