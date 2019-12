Comín plantea que Cataluña sea un problema económico para Europa "para acabar de ganar"

Actualizada 23/12/2019 a las 08:39

El eurodiputado de JxCat Toni Comín ha opinado este lunes que para conseguir la independencia de Catalunya, se deberían hacer más cosas a parte de votar, y algunas de ellas, duras: "¿Es suficiente el desgaste reputacional del Estado? ¿O tenemos que ir también a un desgaste económico? Podría ser que tengamos que ser un problema también económico para Europa para acabar de ganar".



Además, preguntado en una entrevista en el 'Ara' recogida por Europa Press, ha aseverado que no se debe renunciar nunca a ninguna vía democrática que sea eficaz y compatible con el derecho internacional, tras ser preguntado por su opinión de que ERC haya descartado la palabra 'unilateral' en su congreso del sábado.

Comín ha aseverado que no entendería un pacto entre ERC y el PSOE si este no implica avanzar hacia la autodeterminación y la amnistía, y ha explicado que él está condicionado por su experiencia con los socialistas: "Cuando acompañé Pasqual Maragall a negociar el Estatut y el PSOE lo traicionó".

De la decisión de la Justicia europea sobre Oriol Junqueras y también tras que Comín y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont hayan podido coger su acta de eurodiputados, ha dicho que esperan estar en el próximo pleno de la Cámara europea, y que aprovecharán su derecho de circular sin riesgos por otros países europeos para hacer "la máxima actividad diplomática".

Preguntado por si prevén instalarse en Perpiñán, ha respondido que seguirán teniendo base en Bruselas (Bélgica) puesto que está ahí el Parlamento europeo, pero ha planteado otras opciones: "Abrir por ejemplo la delegación del Consell per la República en Catalunya del Nord permite tener una base de operaciones y desplazarnos con relativa frecuencia".

Con todo, ha asegurado que la Justicia Europa refuerza "la estrategia del exilio y confirma que tenía mucho sentido y que es imprescindible" y ha avisado al magistrado Pablo Llarena, sobre las euroordenes, que no debería pedir el suplicatorio por los riesgos que le puede suponer. ELECCIONES CATALANAS

El eurodiputado ha agregado, además, que cree que el Estado debería aprovechar la oportunidad que le da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para revisar "la estrategia de la judicialización y cerrarla definitivamente", además de avanzar hacia una ley de amnistía.

Por último, Comín ha dicho que cree que no debe haber elecciones anticipadas en Catalunya: "De momento la legislatura debe tirar adelante y no debe ser el (Tribunal) Supremo, inhabilitando a (Quim) Torra, quien deba determinar la duración".

