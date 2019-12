Iceta reivindica al PSC como alternativa al "desbarajuste" de la Generalitat

Actualizada 15/12/2019 a las 16:59

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha reivindicado a los socialistas como alternativa frente al actual "desbarajuste" del gobierno de la Generalitat y como la única fuerza capaz de romper la política de bloques que se ha instaurado en Cataluña como consecuencia del "procés".

"Hay un camino para superar el fracaso del independentismo. En Cataluña hay un partido sólido, coherente, fiable, unido, ¡muy unido!, que propone otro rumbo para nuestro país", ha exclamado en el cierre del XIV congreso del PSC, que ha tenido como invitado de honor al secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos.

El cónclave, que ha durado tres días, ha constatado que los socialistas catalanes atraviesan un momento plácido, sin pugnas de liderazgo -Iceta fue ratificado por unanimidad- ni discrepancias sobre la estrategia a seguir en los próximos años, pues las ponencias han salido adelante por amplias mayorías.

"Hemos sido capaces de superar una profunda crisis y convertirnos en el segundo partido de Cataluña(..) Y lo digo sin tapujos: quiero ser el próximo presidente de la Generalitat. Estamos hartos de perder tiempo y energías, estamos cansados de frustraciones y de divisiones, estamos hartos de que se caven trincheras y se levanten muros", ha resuelto Iceta.

Para afrontar esta misión, el primer secretario ha hecho pequeños ajustes en la ejecutiva del partido, que constará de 64 personas y en la que los alcaldes, piezas clave en la estructura socialista, cederán protagonismo a diputados y militantes sin cargo para tener más tiempo para dedicarse a cuestiones locales.

En el núcleo de la dirección, Iceta ha situado a personas de su máxima confianza: la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, como presidenta; la portavoz parlamentaria, Eva Granados, de "número dos", y Salvador Illa, que seguirá como secretario de organización y asumirá también la acción electoral.

Más allá de la cuestión organizativa, uno de los temas que más ha centrado la atención durante el congreso del PSC ha sido su postura sobre el modelo de inmersión lingüística en la escuela, que establece que todas las clases se dan en catalán menos la asignatura de castellano.

Las semanas previas a la reunión estuvieron marcadas por la propuesta de "flexibilizar" este modelo que incluía el primer borrador de la ponencia política a debatir, un texto que finalmente se ha ampliado y matizado para desmentir a quienes les acusaron de querer "acabar con la inmersión".

Así, el redactado final defiende que el catalán tiene que seguir siendo la lengua "vehicular y prioritaria" de la enseñanza en Cataluña, pero abre la puerta a ampliar las horas lectivas en castellano en entornos eminentemente catalanohablantes para asegurar que los alumnos tienen pleno dominio y fluidez en las dos lenguas. También se insiste en desligar el debate político del educativo.

Además de históricos dirigentes del PSC, entre los invitados a la clausura del XIV congreso del PSC también ha habido miembros de otros partidos: Ferran Bel (PDeCAT); Ramon Espadaler (Units per Avançar), Joan García (Cs), Alberto Fernández Saltiveri (PP) y Candela López (comunes).

Quien no ha mandado a ningún representante ha sido ERC, que sin embargo ha estado presente en el discurso de Ábalos, que ha urgido a investir a Pedro Sánchez y ha advertido de que, si no prospera su reelección, se perderá la oportunidad de resolver el conflicto catalán por la vía del diálogo, ya que "se demostrará que no hay posibilidades para el diálogo".

"Este es el momento y no sé si habrá otros momentos(...) Por lo tanto, invito a que si tenemos que tomar una decisión, sobre todo si es una decisión valiente, lo hagamos ya", ha dicho.

