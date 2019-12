Rajoy ya tenía decidido no presentarse a las elecciones antes de la moción de censura

Actualizada 03/12/2019 a las 10:53

El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy no tenía previsto presentarse como candidato a la reelección antes de la moción de censura liderada por Pedro Sánchez que le sacó del Ejecutivo porque consideraba que ya había cumplido sus objetivos y era "suficiente" con su vida política de 40 años.

Así lo ha asegurado en una entrevista, con motivo de la publicación de su libro 'Una España mejor' (Plaza y Janés), en el que hace un repaso por los años que estuvo en el Gobierno, entre 2011 y 2018, que terminaron con la moción de censura presentada por el PSOE.

Rajoy (Santiago, 1955) admite que ya había pensado "no repetir como candidato", aunque ha puntualizado que "habría que ver cómo se producían luego los acontecimientos", y ha lamentado que le echara del Gobierno una "coalición" del PSOE "con partidos de extrema izquierda e independentistas".

En su libro relata como, nada más presentarse la moción, encargó a su equipo "de mayor confianza" estudiar las consecuencias de su posible dimisión, algo que finalmente fue descartado porque "no hubiera servido absolutamente para nada", ha relatado a Efe.

"Dimitir, es una de las grandes cuestiones que se han planteado y sobre las que se han dicho de todo, algunas cosas verdaderamente inverosímiles", ha reprochado.

Y es que decidió no presentar su dimisión -algo que incluso le planteó Pedro Sánchez el mismo día del debate de su iniciativa en el Congreso- porque no hubiera servido para detener la moción de censura, y tampoco hubiese evitado que el candidato socialista se convirtiese finalmente en presidente ya que "tenía los votos".

Pero el argumento "decisivo" fue que su dimisión supondría que su Gobierno "pasara a la historia como el de un partido que había sido cesado por una cuestión de corrupción" cuando, además, la sentencia de la Gürtel con la que el PSOE justificó la moción de censura fue solo "una excusa", según Rajoy.

Antes de esta moción para echarle del Gobierno, tenía previsto retirarse de la política "con normalidad", cuando terminase su mandato en 2020.

En todo caso, pese a que tuvo que adelantar esta retirada, se muestra "satisfecho" porque no se fue ni porque sus compañeros de partido le dieran "la espalda", ni tampoco porque le echaran los españoles, algo que le "reconforta mucho", ha asegurado.

Rajoy tenía muy claro desde el principio que la moción socialista iba a triunfar porque "había un nuevo PSOE" que, a su juicio, "sí quería pactar con los independentistas y llegar al Gobierno como fuera", a diferencia de 2016 cuando fue investido con la abstención de este partido.

Este cambio en el PSOE, que en 2016 facilitó su investidura porque "no estaba Sánchez", se vio acompañado de la postura del PNV, que "hizo un papelón", le ha recriminado Rajoy, y apoyó una moción contra el Gobierno del PP cuando tres días antes le había dado su apoyo para aprobar los presupuestos.

Sobre la comida con varios ministros y cargos del partido en un restaurante cercano que se prolongó hasta la noche en la primera jornada de debate de la moción, Rajoy ha considerado que "forma parte del anecdotario" pero "no del núcleo esencial de lo que allí ocurrió".

Lo importante, a su juicio, es que el PSOE después, durante un año y medio y apoyado por los independentistas "no hizo nada" y "fue incapaz de aprobar unos presupuestos y tuvo que volver a convocar elecciones". "Vamos a ver qué ocurre en el futuro", ha augurado, sobre el posible nuevo Gobierno tras la repetición electoral.

"Eso es lo esencial. Si yo comí con unos o con otros, dije o dejé de decir, me parece que no forma parte de lo sustancial que allí ocurrió", ha concluido, tras explicar que no volvió al hemiciclo tras su intervención de la mañana porque su papel en el debate "ya había terminado".

Selección DN+