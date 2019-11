El PSOE también mira al flanco conservador por si se frustra el apoyo de Esquerra a la investidura

25/11/2019 a las 06:00

El PSOE no da por descartado el apoyo del PP y Ciudadanos a la investidura de Sánchez a pesar de las cerradas negativas de Pablo Casado. El número tres de los socialistas, José Luis Abalos, recordó a populares y liberales que durante la campaña se comprometieron a terminar con el bloqueo político y ahora tienen la oportunidad de hacerlo. El intento recibió este domingo un empujón por parte del partido naranja, que emplazó al líder del PP a "ser responsable" para evitar un Gobierno de Pedro Sánchez con Podemos apoyado por Esquerra.

Que el PSOE tenga encarrilado un acuerdo con Podemos y que vaya a abrir negociaciones con Esquerra no significa que haya descuidado su flanco derecho. Sánchez aspira que en la votación de su investidura se escenifique con rotundidad el aislamiento de Vox y que el partido de ultraderecha sea el único que se oponga a su mandato. El líder socialista ha reclamado en diversas ocasiones al PP y Ciudadanos que no hace falta que voten a favor de su investidura pero que al menos se abstengan para acabar con el bloqueo político que ha llevado a la repetición de las elecciones.

Abalos invitó el sábado a "la derecha" a que participe "en la operación de desbloqueo". No es necesario, insistió el secretario de Organización del PSOE, un voto favorable, pero sí una abstención que no conlleva ulteriores compromisos. Sánchez también ha hecho reiterados llamamientos a PP y Ciudadanos a que colaboren en la búsqueda de una salida, pero sus palabras no han hecho mella en Casado, aunque sí en otros dirigentes de ese partido, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, y la portavoz en el Congreso, Cayetana Alvarez de Toledo. Ambos mantienen que esa colaboración sería un mal menor frente a una alianza de socialistas y morados con el respaldo externo de los independentistas de Esquerra. Casado, sin embargo, cerró toda posibilidad de entendimiento durante su intervención ante el Partido Popular Europeo, reunido esta semana en Zagreb, la capital de Croacia.

La colaboración entre las fuerzas constitucionalistas para formar un gobierno "moderado y estable" también es una demanda de las organizaciones empresariales y del mundo financiero, y así se lo hicieron saber a Sánchez la pasada semana. Aunque el pacto con Podemos recibió un altísimo respaldo, el 92%, en la consulta con los militantes socialistas celebrada el sábado, hay también una fuerte corriente entre los dirigentes del PSOE que no vería con malos ojos el entendimiento por la derecha.

PACTOS DE ESTADO

La idea de Sánchez pasa por llegar a una serie de acuerdos de Estado con PP y Ciudadanos, sobre todo en materia fiscal y presupuestaria, que faciliten su investidura y poner en marcha después esos pactos. "No se puede pedir pactos de Estado si no hay investidura", dijo la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, el pasado jueves. Pero Casado no está por facilitar ese plan porque, arguyen dirigentes populares próximos al líder del partido, sería dejar la tarea de la oposición en manos de Vox. Además, añaden, el PP no puede colaborar con un Gobierno sustentado por los independentistas. "Haría añicos nuestro discurso", afirma un dirigente popular.

En Ciudadanos las resistencias parecen menores aunque su apoyo, con diez diputados, ya no es determinante para la investidura. Begoña Villacís, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y llamada a ser una de las dirigentes con peso en el partido cuando la líder sea Inés Arrimadas, animó este domingo al PP a sumarse a la entente de fuerzas constitucionalista. "El PP habla mucho de España Suma (la alianza electoral con Ciudadanos) pero habla muy poco de sumar por España. Muchas veces -prosiguió Villacís- hay que mirar menos a otros partidos, como el PP con Vox".

Villacís animó al líder del PP a que asuma que "lo importante es España", y aventuró que si llega a esa convicción "pactará con PSOE y Ciudadanos" para evitar el acuerdo de los socialistas con su izquierda y los republicanos. Está por ver si las palabras de la portavoz liberal en el Ayuntamiento madrileño son corroboradas por la futura líder del partido porque Arrimadas, hasta el momento, no ha hecho más que ratificar las negativas del dimitido Albert Rivera a cualquier colaboración con Sánchez.

