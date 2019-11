Actualizada 19/11/2019 a las 11:27

Decenas de mujeres, convocadas por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, se han concentrado este martes en las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba en apoyo a la joven que denunció por abusos sexuales a los cuatro miembros del grupo de WhatsApp de 'La Manada', en unos hechos anteriores a los del caso de los Sanfermines de 2016, por los que se encuentra en prisión por una violación grupal a una joven junto a un quinto condenado más.



Al respecto, las mujeres han lanzado distintas soflamas destacando que la víctima "no está sola, aquí está tu manada", a la vez que han subrayado que "no es un caso aislado, que esto se llama patriarcado". De este modo, han condenado "todas las violencias machistas y que nos encontramos con una justicia patriarcal, que no es consciente de que hay muchas formas de intimidación y violencia por el simple hecho de ser mujer".



Pasadas las 9,30 horas llegaban al edificio judicial los cuatros acusados custodiados en furgón por la Policía Nacional, por una puerta que al igual que este lunes solo contaba con varios agentes apostados en ella, junto con un coche policial, sin presencia de otras personas, salvo algunos medios.



Mientras, por la puerta principal entraba el abogado de los procesados, Agustín Martínez, quien ha sido rodeado por decenas de mujeres que se encontraban en un lateral y han gritado ante su cara y expuesto carteles, en los que se leía 'Hermana no estás sola', 'todas contigo', al tiempo que portaban fotografías de los acusados.



En la sesión de este martes está previsto que declare la víctima, así como el quinto condenado a 15 años de cárcel por los hechos de los Sanfermines, Ángel Boza, que está interno en Albolote, en Granada, de modo que lo hará por videoconferencia como testigo al poner comentarios en los grupos de la citada red social donde se compartieron los vídeos. También declararán amigos de la joven que denunció los hechos y agentes de la Policía Foral de Navarra que iniciaron la investigación a raíz de hallar el vídeo.



SE DECLARAN "INOCENTES"



Cabe señalar que los cuatro procesados se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Cordoba, Luis Javier Santos, tras mantener que son "inocentes" de los hechos. Mientras, el togado ha acordado demorar hasta la sentencia su decisión sobre la nulidad o no del vídeo que grabaron los cuatro acusados sobre los hechos.

Al respecto, el juez ha remarcado que "no es la única prueba existente en el procedimiento" y ha aludido al "consentimiento" prestado por los acusados ante el juez instructor de Pamplona, donde hallaron las grabaciones tras entregar sus teléfonos y la Policía Foral de Navarra inició investigación. El abogado de la defensa ha formulado protesta "por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".



La acusación particular, que representa a la joven con el abogado Blas Arévalo, pide penas de dos años y seis meses de cárcel, órdenes de alejamiento por cinco años y un año de libertad vigilada por la supuesta comisión de delito continuado de abusos sexuales; así como cuatro años y tres meses de cárcel por delito contra la intimidad. También, reclama indemnización de 3.600 euros por las lesiones sufridas y 80.000 euros por el daño moral ocasionado.



Por su parte, la acusación popular, representada por la Asociación Clara Campoamor con la letrada Patricia Catalina, ha solicitado las mismas penas que la representación de la joven. Y la defensa pide la absolución al considerar que "no existe delito".



Mientras, la Fiscalía solicita para los cuatro acusados penas de tres años de prisión por la supuesta comisión de un delito de abusos sexuales hacia la joven, cuatro años más por otro delito contra la intimidad y para uno de ellos, el último conductor, una multa de 720 euros por supuestamente causar lesiones leves.



El Ministerio Fiscal también pide para la víctima como responsabilidad civil una indemnización conjunta y solidaria que deberán pagar los acusados de 4.500 euros por su curación y 6.000 más por los daños morales causados, según ha informado la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en base al escrito de calificación provisional.



Los hechos ocurrieron en la noche del 1 de mayo de 2016 y se hicieron públicos en septiembre de 2016 en la investigación de la causa que se estaba desarrollando en Pamplona y en la que estaban implicados los cuatro acusados en este caso y un miembro más del citado grupo, hechos por los que ya se encuentran en prisión.

