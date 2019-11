Actualizada 08/11/2019 a las 14:41

La Fiscalía de Madrid solicita seis años de prisión para un acusado de servirse de su cargo como director de una entidad bancaria para estafar 478.850 euros a un anciano de 90 años que padecía Alzheimer.

Fernando L.G. será juzgado el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal sostiene en su escrito que el acusado dejó "completamente" vacía la cuenta bancaria de su cliente "causándole un gran perjuicio en su vida".

La víctima es dependiente y necesitaba sus ahorros para poder costearse su manutención y pode satisfacer sus necesidades físicas más básicas".

Según el escrito de acusación, el hombre se valió de la confianza que tenía hacia él por su condición de director de una sucursal bancaria un cliente de 90 años con alteración cognoscitiva para de forma "reiterada" hacerle firmar solicitudes con el fin de extraer dinero en efectivo entre los años 2013 y 2015.

Dichas solicitudes eran rellenadas posteriormente por el acusado para quedarse con el dinero. En total realizó nueve extracciones por importes que oscilan entre los 1.750 y los 97.000 euros.

Con posterioridad solicitó una tarjeta de crédito a nombre del cliente de forma unilateral y sin que el anciano tuviera conocimiento con la que realizó once operaciones todas ellas por un valor de 600 euros. Con esa misma tarjeta el acusado llevó a cabo una operación de 4.000 euros en el casino on line TVMUK Ltd.

La víctima sufre un cuadro compatible con una enfermedad de Alzheimer estadio moderado GDS 5 y en la actualidad "es incapaz de realizar de forma adecuada actividades cotidianas de la vida diaria, especialmente las que requieran capacidades cognitivas y de funciones ejecutivas".

Madrid

