Casado e Iglesias se enzarzan con el 'sólo sí es sí'

Actualizada 05/11/2019 a las 00:39

El bloque social del debate a cinco organizado por la Academia de la Televisión se ha caracterizado por los rifirrafes entre los candidatos a cuenta de la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal y de la ley de violencia de género.

El candidato de Unidad Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado que la popular Cayetana Álvarez de Toledo no aceptara en un debate anterior disculparse por haber puesto en cuestión que sólo sí es sí, tal y como le solicitó la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero.

En ese momento, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha cometido un 'lapsus linguae' al señalar "escandalosa diferenciación" en el Código Penal entre abuso sexual y violación. "Hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto con tantas mamadas; con tantas manadas", ha dicho Iglesias rectificando rápidamente y continuando con su discurso sin dar muestras de nerviosismo por la equivocación.

Por su parte, Pablo Casado, le ha asegurado que Unidas Podemos "no va a dar lecciones al PP" sobre violencia de género ni con "esos energúmenos de "las mal llamadas manadas" que cree que deberían llamarse "jaurías".

Por su parte, el candidato por el PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamado a PP y Ciudadanos que se desmarquen de Vox porque lo que la "ultraderecha" quiere es acabar con la ley de violencia de género. Ante ello, Casado ha reprochado a Sánchez que no reniegue de Torra u Otegui. "Digan ustedes que rechazan lo que dice el señor Abascal", ha insistido Sánchez, mientras Casado y Rivera le afeaban la situación en la que se encontraron las listas de espera en Sanidad y Dependencia cuando llearon a la Junta de Andalucía.

Por su parte, el candidato de Vox ha asegurado que la ley de violencia de género no ha servido para reducir las asesinadas y ha avisado de que el 84 por ciento de las denuncias son archivadas. Respecto a las Manadas, ha recalcado que desde el caso de la Manada de Pamplona se han producido más de 100 en los que el 70 por ciento de los imputados son extranjeros.

Abascal también se ha referido a los centros para Menores Extranjeros no Acompañados (MENAS) y los ha relacionado con problemas de convivencia en barrios como en el que él vive, Hortaleza. "Las mujeres me vienen a contar que los policías les dicen que no vayan con joyas", ha señalado para añadir que las madres le dicen que sus hijas tienen miedo por la noche y que las trabajadoras de este centro aseguran que estos menores destrozan los recursos invertido. El líder de Vox también ha pedido que no le den lecciones sobre igualdad y ha reprochado al resto de partidos que no pidan la cadena perpetua para los violadores.

Abascal ha preguntado a Sánchez cuánto cuesta la Sanidad Universal de los inmigrantes en situación irregular, a lo que el candidato socialista ha respondido que su Gobierno ha conseguido reducir la entrada de inmigración irreuglar, no con medidas como las de Salvini, sino con un discurso progresista y humanista.

Por otro lado, el líder de Podemos ha recogido el guante lanzado por la moderadora del debate, Ana Blanco, que ha constatado que no hay ninguna mujer entre los candidatos a las elecciones de los principales partidos políticos. "Ojalá sea la última vez que hay un debate solamente de candidatos hombres a la Presidencia del Gobierno", ha reconocido Iglesias.

