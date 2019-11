Casado avisa que Sánchez subirá 1.000 euros de impuestos por español

Actualizada 05/11/2019 a las 00:20

El presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido que las medidas que promete el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, costarán al año 1.000 euros más de impuestos a cada español, mientras que si Gobierna el PP rebajará 700 euros la factura fiscal y 3.000 euros a los autónomos. Pedro Sánchez, por su parte, ha anunciado la creación de una vicepresidencia económica que ocuparía Nadia Calviño y un Ministerio contra la despoblación.

Durante el bloque de medidas económicas del único debate de los cinco líderes de los grandes partidos que tendrá lugar durante la campaña, se han producido debates cruzados no solo entre los partidos de derechas y de izquierdas sino entre los candidatos de los propios bloques.

Así, Rivera ha atacado a Casado por la corrupción pasada del PP y a Santiago Abascal por haber trabajado en un "chiringuito" del que cobraba 80.000 euros "por no hacer nada". Mientras, el líder de VOX ha atacado el gasto de las autonomías y ha pedido elegir entre éstas o crear empleo y bajar impuestos.

El presidente del Gobierno en funciones, que ha recordado las medidas adoptadas en estos meses de gobierno --subida de pensiones, salario mínimo,...--, ha iniciado esta parte del debate admitiendo que hay un enfriamiento económico y que para hacerle frente prometía "elevar de rango" la economía y para ello creará una vicepresidencia económica que ocupará la actual ministra de Economía, Nadia Calviño.

Su objetivo, ha dicho, es "no recortar el estado del bienestar", ha lanzado un dardo al PP culpándole del problema del Mar Menor y ha anunciado también la creación de un ministerio contra la despoblación y el reto demográfico y ha prometido recursos públicos para un plan para las cuencas mineras y el cierre de las térmicas, dentro de su plan de emergencia climática.

CASADO COMPARA A SÁNCHEZ CON ZAPATERO

Pero en su intervención ha dicho que España sigue creciendo y creando empleo porque los "pilares de la economía" española son sólidos, a pesar del Bréxit y de la guerra comercial con EE UU. Una afirmación que ha hecho saltar como un resorte a Pablo Casado, quien ha advertido de que eso mismo dijo el expresidente Zapatero y luego dio el "mayor hachazo" a la política social de la historia, apoyado por el propio Pedro Sánchez, que entonces era diputado socialista.

"El socialismo siempre trae la crisis", ha exclamado tras recordar que Felipe González dejó la Seguridad Social quebrada y millones de parados y que Zapatero dejó el país "al borde del rescate".

Además, Casado ha atacado a Sánchez por el coste que pueden suponer para los españoles las medidas que ha anunciado el PSOE y que el 'popular' eleva a 30.000 millones más de gasto. Por eso, ha advertido de que si los españoles eligen la papeleta del PSOE el 10N, tendrán que menter en el sobre 1.000 euros, que es en lo que cifra la subida fiscal que supondrán las medidas socialistas para cada español. Mientras que si cogen la del PP, tendrán una rebaja fiscal de 700 euros al año y los autónomos pagarán 3.000 euros menos de impuestos. IGLESIAS AL PP:

"DE SOBRES CON DINERO SABEN MAS QUE NADIE"

Iglesias ha replicado al líder del PP espetándole: "de sobres con dinero dentro saben ustedes más que nadie". Y ha advertido a Santiago Abascal de que lo que "expolia" de verdad es el fraude fiscal, las empresas del Ibex, las filiales en los paraísos fiscales por lo que ha apostado por un gobierno "decente" que impongan un impuesto a la banca para recuperar los 60.000 millones del rescate bancario.

La respuesta de Iglesias al líder de Vox se ha producido por la acusación de Abascal de que el Estado de las autonomías "expolia" a los españoles por el elevado gasto que tiene y ha propuesto elegir entre éstas o la creación de empleo y la rebaja de los impuestos.

También el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aprovechado esta afirmación para echarle en cara la "poca coherencia" de sus afirmaciones después de haber cobrando de un "chiringuito" al que iba todos los días a "no hacer nada", en referencia a la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, dependiente de la comunidad de Madrid.

"Le estaba esperando a usted", le ha respondido el de Vox, quien se ha defendido asegurando que él mismo pidió el cierre de esa institución por ser consciente de que no servía para nada.

RIFIRRAFE ENTRE CASADO Y RIVERA: "USTED A MI DE CORRUPCIÓN NO ME HABLA"

La rivalidad entre Albert Rivera y Pablo Casado se ha notado también en esta parte del debate, después de la enganchada que ya habían tenido en el bloque de política territorial. En esta ocasión, el 'naranja' ha aprovechado para echar en cara a Pablo Casado la corrupción del PP.

En tono irónico ha pedido que se elimine el "ICB" que según él es "el impuesto de la corrupción del bipartidismo" y que representa 48.000 millones de euros cada año. "Es decir, mil euros por español es lo que se paga por la corrupción del PP y el PSOE en los últimos 40 años", ha señalado, abogando por "un gobierno que no robe, un gobierno decente".

Ante estas críticas, Casado ha replicado que él solo lleva un año al frente del PP y que en su partido "el primero que haga algo mal se va a casa". "Usted a mí de corrupción no me habla", le ha dicho a Rivera, antes de recordarle las irregularidades en las primarias de Castilla y León. "Si quiere le hablo de primarias limpias", ha echado en cara a Rivera.

Casado ha aconsejado al 'naranja' que no intente darle lecciones porque Cs ha tenido casos de corrupción en Arroyomolinos y Valdemoro (Madrid), a lo que el líder de la formación naranja le ha respondido que "no sea cutre" porque el PP ha tenido casos de corrupción como el de la Gürtel o el de los papeles de Bárcenas.

El líder del PP, visiblemente molesto, ha acusado a Rivera de pretender "embarrar el terreno de juego", le ha reprochado que hable de cosas que ocurrieron "hace 20 años" y le ha espetado: "Mi partido ha gestionado algo, no como el suyo". "¿Cómo que no? ¿Y usted con quién gobierna en Andalucía?", ha contestado el presidente de Cs.

IGLESIAS A SÁNCHEZ: "TOME NOTA DE LA DERECHA, DISCUTEN PERO PACTAN"

Estos rifirrafes entre los líderes de la derecha han propiciado que Pablo Iglesias le pidiera a Pedro Sánchez que tome nota, porque Casado, Rivera y Abascal discuten pero "luego pactan" y le ha pedido que el que haya un gobierno de izquierdas pasa porque ambos se pongan de acuerdo.

Sin embargo, Pero Pedro Sánchez no le ha recogido el guante y le ha echado en cara que no haya gobierno porque el propio Iglesias no iba a estar en él. Además, ha criticado que el 'morado' cargara contra Amancio Ortega por donar fondos contra el cáncer infantil. "¿Dónde está el problema?", le ha preguntado.

