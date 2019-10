Puigdemont: "La sentencia confirma la estrategia de represión y venganza"

Actualizada 14/10/2019 a las 17:43

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha hecho este lunes un llamamiento a la movilización no violenta tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista en Cataluña, que a su juicio "confirma la estrategia de represión y venganza".



En una declaración en la delegación de la Generalitat de Cataluña en Bruselas en la que no ha aceptado preguntas ni ha hecho referencia a la reactivación de la euroorden contra él, el líder independentista ha asegurado además que tras el fallo del Alto Tribunal español "queda más reforzada que nunca la necesidad de vivir en un país verdaderamente libre".



"Tenemos que movilizarnos y tenemos que hacer sentir nuestra voz. Hay muchas formas y todas tienen que ser democráticas y no violentas", ha expresado. "Hay que responder con más fuerza que nunca", ha dicho, después de instar a convertir las elecciones generales del 10 de noviembre en "una respuesta masiva y sonora de rechazo, dignidad y firmeza".



"No nos podemos resignar a aceptar un 'statu quo' regresivo. No podemos resignarnos como catalanes ni tampoco como europeos", ha añadido el expresidente de la Generalitat.



Esta respuesta al fallo del Supremo, ha dicho, cocierne también a aquellos ciudadanos catalanes que "legitimamente se oponen a la indepedencia de Cataluña" porque "la regresión de derechos y libertades" y "la amenaza al autogobierno" perjudica "a todo el mundo".



"Apelo a independentistas y no independentistas de Cataluña que por encima de todo aman la libertad y democracia para que nos unamos bajo un mismo reclamo y digamos basta, que transformemos la indignación en energía positiva", ha subrayado.



Puigdemont ha hecho este llamamiento acompañado de Toni Comín, Lluíg y Meritxel Serret, los tres exconsejeros catalanes que huyeron a Bruselas hace ya dos años, poco después de que se conociera que el juez Pablo Llarena ha reactivado la orden europea de detención y entrega contra él.

