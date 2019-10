Forcadell denuncia una "injusticia": "La democracia vive un día oscuro"

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha denunciado este lunes, tras conocer la sentencia del caso del "procés" que le condena a 11 años y medio de prisión, que la "injusticia se ha consumado" y ha lamentado que la democracia vive "un día oscuro".

"La injusticia se ha consumado. El libre debate parlamentario no es delito, es un derecho ejercerlo y un deber defenderlo. No nos cansaremos de decirlo donde haga falta", ha escrito en Twitter.

La injustícia s'ha consumat. El lliure debat parlamentari no és delicte, és un dret exercir-lo i un deure defensar-lo. No ens cansarem de dir-ho allà on faci falta. Avui la democràcia viu un dia fosc, però ni en moments així el derrotisme ens ha de vèncer. Ens en sortirem!