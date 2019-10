Iglesias llama a "arremangarse" por la "reconciliación" tras sentencia procés

Actualizada 14/10/2019 a las 10:51

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que la sentencia del procés pasará a la historia como "símbolo de cómo no hay que abordar los conflictos políticos en democracia" y ha hecho un llamamiento a "arremangarse" y trabajar por "reconstruir puentes" en Cataluña y buscar "imprescindible reconciliación".



En un mensaje en las redes sociales, Iglesias ha considerado que "todo el mundo tendrá que respetar la ley y asumir la sentencia", de la que hace solo una valoración, el consenso del tribunal sobre que no hubo violencia, algo que era "evidente para todo el mundo, también para los mayores adversarios del independentismo".



A partir de ahora asegura que su partido trabajará "humildemente" por esa reconciliación.



"Frente a las derechas incendiarias y a un PSOE riverizado que agita el artículo 155 de forma irresponsablemente electoralista, Unidas Podemos tiene que representar otra idea de España basada en la empatía, el diálogo y la fraternidad", ha dicho.



Para el líder de Podemos, hoy culmina una etapa crucial de un camino que "nunca" se debió de recorrer, el de la "judicialización de un conflicto político que debió haberse gestionado siempre por cauces políticos".



Además ha recalcado que "las mismas recetas que nos han llevado hasta esta situación no serán las que nos saquen de ella".

Por todo ello ha apelado a la "responsabilidad" del conjunto de los partidos para abrir "una nueva etapa de diálogo que rechace la confrontación y que se marque como objetivo la búsqueda de soluciones políticas y democráticas a un conflicto que nunca debería haber sido judicializado".



Considera además que las apelaciones al diálogo deben dejar de ser un recurso "meramente retórico" y servir para "desterrar la idea de una intervención del autogobierno catalán que se ha demostrado fallida y contraproducente".



"Respetar el voto de los catalanes es también condición de posibilidad de la reconciliación", ha dicho Iglesias, quien en esta primera reacción a la sentencia manda un abrazo a los condenados y a sus familias.



Añade que discrepa "absolutamente" de los líderes independentistas pero cuando les ha visitado en prisión y ha hablado con ellos ha podido comprobar "su calidad humana y la profundidad moral de sus convicciones".



"La empatía tiene que ser la emoción que guíe nuestra acción política si queremos vislumbrar algún día escenarios de resolución del conflicto", señala.

