PNV reclama a Sánchez e Iglesias una "última intentona" para evitar unas elecciones

Actualizada 12/09/2019 a las 11:57

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha reclamado un "último esfuerzo, una última intentona" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para evitar unas elecciones generales, que cree que finalmente se producirán.

En una entrevista a RNE, Esteban ha afirmado que la discusión entre ambas formaciones "se reduce a coalición sí, coalición no", sin hablar de "programas, de futuro, de retos a afrontar". "Es curioso ver que lo que no les valía a algunos ahora les vale e incluso parece, según algunas fuentes, se conformarían con menos y lo que les valía a los otros, ya no les vale y no pueden retroceder", ha agregado.

Esteban ha indicado que, en estos momentos, remitirse a la comisión negociadora "no tiene ningún sentido" porque "tienen unos límites muy fijados que se reducen a coalición sí o coalición no", y no tienen "margen dilucidar ese tema y buscar fórmulas para mostrarse abiertos si hubiera algún movimiento por parte de ambas formaciones.

A su juicio, los que tienen que "desbloquear esta situación" son"quienes han puesto esos límites a las comisiones negociadoras, y son Sánchez e Iglesias". "Creo que lo mínimo sería hacer un último esfuerzo, una última intentona. Al final el problema siempre acaba en la mesa del que tiene más responsabilidad, no cabe decir que lo solucionen otra mesa, si esto está llegando al final y hay que tomar una decisión, una o la otra, llegar a un acuerdo o no, ser más flexible o no, tendrán que hacerlo tú, tanto un responsable como el otro en el caso de Sánchez es más que evidente"

En todo caso, ha asegurado que no tiene "muchas esperanzas" y, preguntado por si cree que Pedro Sánchez quiere ir a unas elecciones, ha asegurado que ambos grupos piensan que, si no es en determinada condición -o que no estén en el Gobierno o estar en el Gobierno en el caso de Podemos- van a elecciones "y no pasa nada".

Según ha manifestado, pensarán "unos y otros" que no "les irá tan mal". En el caso del PSOE, cree que puede considerar que el Gobierno que se conformaría en estos momentos sería "inestable" y "no le merece la pena", mientras que Unidas Podemos "estará pensando que se va a diluir si no entran en el Gobierno".

Te puede interesar

Esteban, que ha insistido en que Sánchez debería "intentar" un acuerdo, ha afirmado que, puede que haya "una sorpresa", pero no cree que el escenario vaya a ser muy diferente tras una nuevas elecciones y si el PSOE se quiere "apoyar sobre el bloque de los que apoyamos la moción de censura", entraría de nuevo Unidas Podemos y "con el cabreo ha llevado estos meses". En este sentido, no cree que vaya a ser "más fácil sino más difícil", a no ser que el PSOE esté pensando que "Ciudadanos y el PP se apartarán, dejarán paso e incluso se advendrán a colaborar con el Gobierno".

El dirigente del PNV ha señalado que en la situación como la actual hay "nubarrones económicos en el frente", retos sociales como la reforma de las pensiones o la reforma laboral, la apuesta del "bloque de la censura" por modificar leyes relativas a derechos y libertades y el reto del "encaje de Cataluña y Euskadi", además de la posibilidad de afrontar "con serenidad y decisión un cambio en la estructura del Estado". "Son retos para gente valiente que quiere intentarlo, lo que va a ser muy difícil es que vuelva a haber una mayoría absoluta por parte de un partido", ha apuntado.

RONDA DEL REY

Ante la ronda de consultas prevista por el rey Felipe VI para los días 16 y 17 de septiembre con las fuerzas políticas con representación parlamentaria, ha afirmado que no sabe cuál es el objeto de la segunda ronda. Su partido le expondrá, según ha adelantado, "lo que está viendo" y "no hay más cera de la que arde", por lo que no cree que le "vayan a descubrir nada que él desde luego no sepa".

"Salvo sorpresa, no espero más que una especie de trámite formal porque, ya se ha desmarcado completamente y yo tampoco le he visto que haya hecho gestiones, que yo sepa, discretas con los líderes políticos, desde luego con nosotros, no", ha indicado.

Preguntado por si el Rey debería haber hecho esas gestiones, Esteban ha respondido que no sabía. "No lo sé, si arbitra e intenta moderar las instituciones y que funcionen, no sé, si se trata de reunirse simplemente con nosotros y ya está, vale, bien, no sé entonces en qué queda lo de moderar y arbitrar, ahí lo dejo", ha apuntado.

Esteban ha reiterado que, si depende del PNV, votaría a favor de la investidura para que haya un Gobierno, incluso no teniendo acuerdo con el PSOE. El dirigente del PNV, que ha manifestado que tienen "buena relación con los diferentes ministros y con el Gobierno", ha señalado que después hablarían con el Ejecutivo viendo los temas e "intentando llegar a acuerdos y garantizar la gobernabilidad, siempre que el Gobierno no lo ponga muy difícil".

"Si depende del PNV, va a haber Gobierno, aunque luego tengamos que ir negociando puntualmente, pero primero tendrá que asegurarse otros votos", ha añadido Esteban, que ha indicado que no se ha negociado con el PNV y sólo cuenta con el documento de 330 medidas del PSOE.

"Propone en muchísimas páginas, yo diría que en una de cada dos, medidas que son invasoras de competencias", ha asegurado.

Por ello, ha subrayado la voluntad del PNV de ayudar a la gobernabilidad pese a que en muchos puntos ese documento le genera "muchas reticencias".

Te puede interesar

DEFRAUDADOS

Preguntado por si se sienten defraudados con Pedro Sánchez, ha afirmado que se ha tomado con "parsimonia todo este tiempo" cuando, a su juicio, tras la investidura fallida, "no había tiempo que perder y había que reunirse ya, en agosto" para que "no nos pillara el toro".

"La decisión ha sido tomárselo con más calma, hacer reuniones con ONGs, con agentes sociales, es muy legítimo, pero eso qué ha hecho, que no nos dé tiempo a profundizar pero hemos hablado y hay aparentemente buena voluntad por parte de todas las partes", ha añadido.

Esteban ha indicado que con lo que están defraudados es con la forma de hacer política que hay en España, en la que se busca "el beneficio tuyo" y no el "común", con un punto de vista "exclusivamente partidista". "En eso está convertida la política española y en mucho teatro", ha agregado.

Respecto a si considerarían a Sánchez el principal responsable si hay una nuevas elecciones, Esteban ha afirmado que él tiene la responsabilidad de intentar formar Gobierno porque "la única posibilidad real giraba en torno a él", por lo que tiene una "gran responsabilidad", al igual que Unidas Podemos, cuya forma de gobernar no entiende.

"O están muy verdes o no saben lo que es posible y lo que no es posible porque, si ahora les vale y les sobra lo que se les había ofrecido, por qué no lo haces antes", ha añadido Esteban, que cree que "cada uno tiene que ser consciente de su fuerza" y "hasta dónde puede llegar o no".

Esteban, que cree que "no han andado muy listos", ha indicado que una ocasión como esta, en la que, tanto ERC como el PNV, estén dispuestos a apoyar es "excepcional". "Y me parece que no aprovecharlo, sobre todo con la crisis catalana que está ahí, me parece que perder una oportunidad y es irresponsable", ha añadido.

El diputado jeltzale ha lamentado el tiempo que se mantendría un Gobierno en la interinidad si hay nuevas elecciones, y se ha preguntado "si esto es serio". "No lo es, ¿la gente en qué está pensando, está pensando realmente en el país cuando se le llena la boca de estas palabras y patriotismo?, No lo hacen, me parece increíble", ha indicado Esteban. A su juicio, de cara a Europa, España "no está haciendo los deberes".

Selección DN+