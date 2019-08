Sánchez solo se presentará a otra investidura si tiene votos que la respalden

Actualizada 30/08/2019 a las 16:08

El Gobierno fía evitar la repetición electoral a una sola carta: que Unidas Podemos acepte el acuerdo programático que pondrá sobre la mesa la próxima semana el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, y que incluirá parte de las promesas electorales y propuestas que los morados hicieron en su oferta del pasado 20 de agosto.



"Lo que nos mueve a pensar que debiera haber un acuerdo es la bondad del propio proyecto, el contenido. Las fuerzas políticas han de ser responsables y, por tanto, si en ese proyecto está contenido parte de su programa, todo invitaría a pensar que Unidas Podemos, viéndose reflejado en la propuesta, tuviera responsablemente que darle el parabién, que aceptarlo, porque eso redunda en beneficio de la ciudadanía", ha admitido la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.



Esa propuesta de acuerdo programático que el propio Sánchez presentará en un acto público el martes y que incluirá 300 medidas será "tan poderoso, potente e incluyente" que Celaá confía en que los morados puedan "encontrarse" en él.



Eso sí, también ha indicado que, si se llega a la "eventualidad" de una repetición electoral, la "fortaleza" del PSOE y del Gobierno es, a su juicio, lo "suficientemente potente" como para que "vuelva a obtener el respaldo" de una mayoría de españoles.



Lo que ha dejado claro la portavoz es que Sánchez no se presentará a otro debate de investidura sin tener antes atados los apoyos que le garantizarían superar con éxito la votación. "Se presentaría si cuenta con los votos", ha aclarado.



Celaá también ha explicado que la fórmula del Gobierno de coalición que el PSOE presentó a Podemos en julio pasado, y que los morados rechazaron por considerarla insuficiente, "ya no está vigente" porque quedó "minada" por la negociación fallida.



LAS OFERTAS ANTERIORES DECAYERON TODAS



Y aunque ha hablado de que existen otras "alternativas" a la fórmula de la coalición, ha terminado reconociendo que tampoco son válidas las ofertas anteriores que hizo el PSOE, como la de incorporar a ministros independientes cercanos a Podemos o permitir que miembros de Podemos ocuparan cargos intermedios en la Administración General del Estado.



"Hubo varias ofertas antes que fueron todas rechazadas. No podemos volver al tiempo pasado (...) porque los trenes pasan. Elegir es renunciar", ha remarcado.



Agotadas estas distintas vías de cooperación con Podemos, el Gobierno ve cómo única salida para evitar ir de nuevo a unas generales el 10 de noviembre que Podemos dé su apoyo a un Gobierno en solitario del PSOE, sobre la base del acuerdo programático que se presentará el martes y que está abierto a que los partidos sugieran modificaciones.



En su opinión, España necesita tener un Gobierno "con una dirección" pero no un gabinete que incorpore a otras fuerzas y que pudiera dar "la imagen de dos gobiernos en uno" o que "busque la crítica" del otro partido de la coalición. "Los gobiernos tienen que ser fuertes, solventes", ha abundado.

Selección DN+