Errejón califica de "disparate" la investidura de Ayuso en Madrid

Actualizada 13/08/2019 a las 10:37

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, ha asegurado este martes que la investidura de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso no debería producirse porque es un "disparate" y ha deslizado que "ya hay conductas turbias", en referencia a su presunta vinculación con la trama Púnica, Avalmadrid o el presunto impago impago del IBI de un inmueble de sus propiedad.



"La corrupción del PP en Madrid es una cuestión estructural. Ya hemos oído que cambiando una cara se regeneraba el partido, lo dijo Cifuentes y Fiscalía recomienda que se impute a ella", ha cargado Errejón en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que "cada vez son ciclos más cortos" hasta que estallan casos de corrupción en el entorno del PP.



Para Errejón, este hecho, que desvincula de una cuestión personal hacia Díaz Ayuso, revela "una forma de hacer las cosas" de los 'populares' en la región "que es marca de la casa". Al respecto, ha apuntado que "al buscar una cara nueva, esta haya actuado ya como sus predecedores".



Respecto a lo que se pueda esperar de la intervención de la candidata, que es la única que hablará en el Pleno de este martes, se "puede esperar cualquier cosa", ya que, según el portavoz, "es a lo que acostumbró durante la campaña".



A continuación, ha reprochado a Vox y Ciudadanos que sean "muleta" de una "prórroga" del PP en Madrid. "No se puede regenerar el PP hasta que pase a la oposición y estos partidos lo están sosteniendo", ha incidido del líder de Más Madrid, quien ha ironizado con que los 'populares' deben tener "el peor seleccionador de personal".



"ME GUSTARÍA QUE LA CANDIDATA ESTUVIESE LIBRE DE DUDAS"



"Me gustaría que una señora que va a intentar convertirse en presidenta de la Comunidad lo hiciese libre de dudas", ha afirmado el portavoz de Más Madrid y ha censurado que "en vez de contestar" en los últimos días se ha "comparado con Isabel la Católica" y criticado una "cacería personal". "El problema es que ya se lo hemos escuchado a Cristina Cifuentes y a Esperanza Aguirre", ha recordado.



A renglón seguido, entiende que el papel de Más Madrid es "empujar" para conseguir poner iniciativas sobre la transición ecológica y la desigualdad en el centro de la agenda regional frente a la "trinchera" que están volviendo, desde su óptica, "un partido que más que futuro tiene pasado". "Teme que si suelta las instituciones, le esperan los Tribunales. Eso es un secuestro en toda regla", ha resumido Errejón.



Al ser preguntado por qué no ha habido un "escándalo mediático mayor" alrededor de Ayuso, ha indicado que "es agosto" por un lado y por el "clima de aburrimiento a la política" que entiende que se ha provocado por el bloqueo de los acuerdos entre partido, especialmente tras la última investidura fallida del presidente en funciones Pedro Sánchez.



Frente a este impasse, coloca a las "tres derechas" que auparán previsiblemente este miércoles a "una señora llena de dudas" a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Al ser preguntada por si cree que Ayuso está vinculada a las "tramas de corrupción del PP" ha hecho referencia al "conseguidor" de la trama Púnica (en alusión a Alejandro de Pedro) que señaló a la candidata como contacto con el PP de Madrid.



Asimismo, ha rechazado que vaya a dar el salto a la política nacional si hay una repetición electoral con 'Más País' --extrapolación nacional de Más Madrid-- y ha señalado que quiere agotar la legislatura en la Asamblea de Madrid como diputado para articular una "oposición y alternativa" que devuelva la "esperanza" al progresismo en Madrid.



MADRID NUEVO NORTE



Por último, al ser preguntado por si apoya Madrid Nuevo Norte "con la nariz tapada", ha explicado que antes de la llegada de Ahora Madrid y Manuela Carmena a la Alcaldía de la capital en 2015, la Operación Chamartín era "un pelotazo especulativo del PP".



Así, entiende que el trabajo del anterior Gobierno municipal fue "encarrilar" este proyecto para que fuese más colectivo y más social, pero que "lógicamente" no es "una panacea", pero que en política "hay que atender la correlación de fuerzas" entre la voluntad y lo que se puede efectuar.



Errejón ha remarcado que en ese "juego" encontró un punto que era "mejor que el proyecto" que, a sus ojos, se habría desarrollado de cualquier forma, sobre todo tras el cambio de mayorías en el Consistorio.



"En todo caso hay que ser cuidadoso, porque estoy escuchando duras críticas de gente que lo aplaudía hace un año. No hay que pasarse ni por una cosa ni por otra", ha concluido.

