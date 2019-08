Cádiz, Palma y Mahón se ofrecen para acoger en sus puertos al Open Arms

Actualizada 13/08/2019 a las 17:07

El alcalde de Cádiz, José María González, ha enviado un escrito al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el que ofrece la ciudad de Cádiz para que el barco 'Open Arms' pueda atracar y así desembarcar a las personas inmigrantes que lleva a bordo. "No se puede permanecer de brazos cruzados", ha afirmado el primer edil.

En la misiva, González cita la 'Divina Comedia', argumentando que "los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que eligen mantenerse neutrales en tiempos de crisis moral", para referirse así a "quienes en situaciones en las que es moralmente obligatorio tomar partido, optan por mantenerse al margen y por ponerse de perfil".

A juicio de González, "permanecer de brazos cruzados" en una situación en la que más de 160 personas llevan 12 días en un barco en mitad del mar, a más de 10 millas de cualquier costa, "acusando a quienes luchan por un mundo mejor de no enfrentarse a decisiones importantes, como si enrolarse a salvar vidas en mitad de las olas fuese una decisión nimia; es situarse junto a los Salvinis, Le Pens y Abascales y a las voces que quieren llenar nuestra fronteras de insolidaridad y alambres que hieren la piel hasta dejarles jirones".

También las autoridades baleares han reaccionado ante esta situación. La regidora de Justicia Social, Feminismo y Lgtbi del Ayuntamiento de Palma, Sonia Vivas, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que permita abrir el puerto de Palma para a coger al barco de salvamento Open Arms, que está a la deriva desde hace 12 días con más de un centenar de migrantes a bordo.

Durante una concentración frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares de Palma, Vivas ha asegurado que "en estos momentos los técnicos de la regidoria están estudiando la línea de subvenciones que hay destinada para trabajar los temas de acogida".

En este sentido, ha declarado que están valorando "de qué manera" se podría acoger a estas personas, y si se podría "destinar una partida económica" a esta acción.

Por otra parte, Vivas ha recordado que la apertura del puerto es una competencia estatal y que, sin el permiso del Estado, el Consistorio no podrá intervenir. Finalmente, la regidora del Ayuntamiento ha criticado a Italia por no permitir el desembarco del Open Arms en sus costas y por "contravenir los tratados internacionales". "Italia es responsable de que haya gente muriendo en el mar y gente que no puede bajarse de un barco", ha añadido.

El alcalde de Mahón (Menorca), Héctor Pons, también ha anunciado que han puesto el puerto de la ciudad a disposición del Estado para recibir al Open Arms y que, como ciudad de acogida, harán todo lo que esté en sus manos para ayudar.

Pons ha pedido a "toda la comunidad internacional y europea" que "reflexione" para dar una respuesta a los más de 150 inmigrantes que llevan 12 días a la deriva en el Mediterráneo.

Etiquetas Inmigración

Selección DN+