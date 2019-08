Sindicatos y patronal trasladarán a Sánchez su preocupación por el bloqueo

Actualizada 07/08/2019 a las 09:14

Los líderes de patronal y sindicatos transmitirán este jueves en su reunión con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la preocupación por la prolongada situación de bloqueo político que vive España y que impide avanzar y tomar medidas necesarias para la economía.



Dentro de la ronda de contactos que Sánchez mantiene estas semanas con distintos colectivos de la sociedad civil, este jueves es el turno de los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CC OO, Unai Sordo, con los que se reúne a las 11.30 horas; y de los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva, a los que recibirá a las 13 horas en La Moncloa.



Todas las partes se sientan dispuestas a escuchar a Pedro Sánchez, con el que no se han reunido desde la celebración de las pasadas elecciones, y a trasladarle un primer mensaje similar: la preocupación por la prolongada situación de bloqueo político que sufre España.



"Llevamos con cierta inestabilidad casi cuatro años", ha insistido esta semana en la COPE el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.



“Llevamos casi cuatro años en los que no hemos podido tener un Gobierno con un programa claro y respaldado por la mayoría del Congreso. Ésta es una situación que no se puede mantener durante más tiempo", coincidía en RNE el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.



Y a partir de ahí, con sus diferencias en la que consideran la mejor fórmula para salir del bloqueo, recordarán a Sánchez las medidas más urgentes que precisa la economía y la sociedad española.



Desde los sindicatos insisten en que la prioridad es poner en marcha un programa de Gobierno de izquierdas, independientemente de con qué fórmula se configure, y evitar unas nuevas elecciones.



El secretario general de CC OO, Unai Sordo, también ha advertido de los riesgos de ir a nuevos comicios y frustrar la posibilidad de tener un Gobierno de izquierdas.



Desde la patronal, mantuvieron tras las elecciones que la opción que da la suma más clara es la de centro-derecha o centro izquierda, es decir entre PSOE y Ciudadanos, y que, si no hay capacidad para lograr otro tipo de acuerdos o sumar abstenciones que den estabilidad, tocaría ir de nuevo a elecciones.



Desde ahí, el líder de la CEOE trasladará a Sánchez la necesidad de tener "sentido de Estado" y de hablar de lo que "de verdad importa" en un contexto económico de inestabilidad internacional que puede pasar factura a España.



Por ello, le recordará la importancia de avanzar en la senda de consolidación fiscal y del rigor presupuestario necesario ante la situación de déficit español.



Desde los sindicatos, según han señalado fuentes de UGT y CC OO, insistirán en la necesidad de derogar la reforma laboral, de seguir avanzando en temas de igualdad o de trabajar en aras de un nuevo modelo productivo que frene la precariedad laboral.



También recordarán la urgencia de algunas medidas que pueden quedarse en el aire de cara a 2020 con un Gobierno en funciones: la subida de las pensiones más allá del 0,25 % que fija la ley o el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI).



Tras la reunión con patronal y sindicatos, Sánchez se verá por la tarde con las principales asociaciones de trabajadores autónomos ATA, UATAE y UPTA.



El objetivo de estas reuniones es "actualizar" el programa de gobierno "progresista y de izquierdas".



