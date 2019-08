Pedro Sánchez, el presidente preferido por los niños

Actualizada 06/08/2019 a las 11:59

Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno preferido por los niños españoles, que ha ganado incluso al propio padre de los menores, elegido en segundo lugar, mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha hecho con el tercer puesto.



Son datos de la encuesta "Qué quieres ser de mayor" que cada verano elabora Adecco y que por primera vez refleja que un 7,1 % de las niñas quieren ser futbolistas, quizá debido a la visibilidad que los equipos femeninos tienen ahora en los medios de comunicación y las redes sociales.



El futbolista Leo Messi y la cantante Aitana Ocaña son los personajes que los niños querrían tener como jefes (Messi ellos, con un 21,9 %, y Aitana ellas con un 12,5 %), seguidos de Arturo Valls para ellos (9,4%) y Katy Perry o Shakira, para ellas (8,5%).

Ante la pregunta de quién les gustaría tener de presidente del Gobierno -previa a la investidura fallida de Sánchez- los niños han elegido al líder socialista como el jefe del Ejecutivo que querrían tener (12,1% de los chicos y 6,5 % de las chicas) frente a la opción de "mi padre" (8,5 % y 9,7 % ellas) y de Albert Rivera (9,1 % y 5,4 %).



Un año más, los niños sueñan con ser futbolistas (uno de cada cuatro), policías (15,6 % ), profesores (12,5 %), médicos (6,3 %) y youtubers (5,9 %) y ellas profesoras (una de cada cinco), doctoras (16,7 %), peluqueras (12,1 %), veterinarias (10,5 %) y futbolistas (7,1 %).



Los niños españoles creen que el propósito vital de la gente al elegir un trabajo es ayudar a los demás (43,8 %), mientras que las niñas piensan que el objetivo es ganar dinero (40,6 %).



Los más pequeños también han tenido propuestas para el nuevo Gobierno al que piden subir los salarios (16,7 %), favorecer la conciliación laboral y personal (14,6 %) y crear más y mejores empleos (13,5 %).



Preguntados por su salario ideal, quieren retribuciones millonarias, aunque algunas niñas han sido más reivindicativas: "quiero ganar lo mismo que un hombre que haga el mismo trabajo que yo" y otros más altruistas: "quiero ganar unos 399 euros al mes".

Para el final de su vida laboral los niños eligen "descansar (18,2 %), una opción que aparece por primera vez a la cabeza del ranking, pasar tiempo con la familia (15,6 %), viajar (15,2 %) y dedicarse a las labores del hogar (9,1 %).



Ellas, en cambio, escogen pasar tiempo con la familia (una de cada cuatro), seguido de conocer mundo (18,8 %), descansar (14,7 %), divertirse (12,2 %) o hacer un voluntariado (10,4 %).



Para elaborar la XV Encuesta 'Qué quieres ser de mayor' Adecco ha entrevistado a cerca de 1.800 menores de toda España de entre 4 y 16 años con el fin de conocer su opinión sobre la situación del mercado de trabajo y la actualidad política y social.

Así, ante la pregunta de cuál ha sido la noticia más importante del año un tercio ha respondido que no ve las noticias, que ya no se acuerda o que no le interesa, y el 18,8 % ha considerado que eran las elecciones, el cambio de alcalde, el auge de Vox, "lo de Cataluña" o "la huida de Puigdemont".

Otra de las novedades es que, por primera vez, las tareas domésticas es una opción más considerada por los chicos que por las chicas, una respuesta que, no obstante, no refleja un gran avance real ya que el 56,3 % de asegura que solo las hacen sus madres, un 40,6 % dice que sus padres se las reparten y un 3,1 % dice que solo las hace su padre.

