Juana Rivas recurre el auto que deniega las medidas para "proteger" a sus hijos

Actualizada 06/08/2019 a las 09:43

Juana Rivas ha interpuesto ante la Audiencia de Granada un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción 3 por el que se le denegó la adopción de medidas cautelares para "proteger" a sus dos hijos.



El juzgado declaró la no competencia de la jurisdicción española, en el orden penal, sobre la nueva denuncia presentada por la vecina de Maracena (Granada) contra su exmarido, el italiano Francesco Arcuri, además de la "improcedencia" para adoptar las medidas cautelares que pidió respecto a los menores, que ahora están pasando unos días con su madre.



Según ha informado este martes Aránguez Abogados en un comunicado, en el recurso presentado ante la Audiencia se solicita la revocación de la decisión del juzgado instructor y que se ordene la adopción de medidas cautelares para "proteger" a los hijos de Juana Rivas.



El despacho que representa a Rivas ha explicado que el recurso no discute "en ningún momento" que la competencia de los hechos corresponda a la jurisdicción italiana, pero pide que se escuche a los menores, sobre todo al hijo mayor que tiene ya 13 años.



Asimismo, solicita que se tenga en cuenta un informe elaborado por el coordinador de Salud Mental que activó una alerta del Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía.



Según Aránguez, al parecer el citado informe, que fue remitido desde el Sistema Público Sanitario a la Fiscalía de Menores, ha sido enviado ahora desde el Ministerio Público al Juzgado de Instrucción, pero habría llegado después de que se dictara el auto que ahora ha sido recurrido.



Enrique Zambrano, letrado de la expareja de Juana Rivas, enmarcó la nueva denuncia presentada por Rivas contra su representado en una "estrategia" de su defensa, y ya anunció posibles acciones judiciales.



La decisión del juzgado de instrucción ahora recurrida se produjo días después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite el recurso de casación de Rivas contra el fallo de la Audiencia de Granada que confirmó su condena a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores por permanecer un mes en paradero desconocido con sus dos hijos para no entregarlos al padre.

Etiquetas Granada

Selección DN+