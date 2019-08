El Juzgado deriva la denuncia de Juana Rivas a Italia al declararse no competente

Actualizada 03/08/2019 a las 15:51

El Juzgado de Instrucción 3 de Granada ha declarado la no competencia de la jurisdicción española sobre la nueva denuncia presentada por Juana Rivas contra su exmarido, Francesco Arcuri, además de la "improcedencia" para adoptar las medidas cautelares que pidió respecto a sus dos hijos.



En el auto, la juez acuerda esta decisión sin perjuicio de que, una vez que esta sea firme, se remita a la autoridad judicial legalmente competente en Italia la denuncia interpuesta de conformidad con el Estatuto de la Víctima.



La resolución judicial se produce días después de que Rivas presentara en Granada una nueva denuncia contra Arcuri por supuestos presuntos delitos de violencia doméstica, lesiones y amenazas de muerte a sus dos hijos, de 13 y 5 años, y solicitara medidas cautelares para que los niños no tuvieran que regresar con su padre.



En el auto se recoge que la Fiscalía emitió un informe en el que consideraba "improcedente" la adopción de la medidas cautelares solicitadas, sin perjuicio del derecho de la denunciante a que las instara ante el tribunal competente italiano.



La juez sostiene que, de acuerdo con la denuncia presentada, los hechos habrían ocurrido, el primero de ellos, el 29 de mayo de 2019 en Italia, el segundo unos días después en la localidad italiana de Caloforte, y el tercero el 6 de junio de 2019, igualmente en dicha localidad, justo el día anterior a ser entregados los menores a su madre con motivo de las vacaciones.



La resolución indica que los hechos habrían sido cometidos en territorio italiano, de modo que la jurisdicción española no sería la competente para conocerlo, ni tampoco concurrirían otros requisitos previstos legalmente.



