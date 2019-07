Rivera suma a Garrido y Mesquida a su nueva Ejecutiva y salen varios críticos

Actualizada 29/07/2019 a las 12:33

El líder de Cs, Albert Rivera, ha propuesto sumar a la nueva Ejecutiva exdirigentes de otras fuerzas, entre ellos Ángel Garrido, José Ramón Bauzá y Joan Mesquida, además de otros fichajes como Edmundo Bal o Sara Jiménez, y plantea prescindir de críticos como Fernando Maura y Orlena de Miguel.

Una nueva Ejecutiva en la que se refuerza el control de Rivera, y que busca neutralizar las voces más críticas: "Mientras yo sea presidente habrá democracia, pero mientras yo sea presidente trabajaremos todos a una para que España sea naranja", ha dicho.

El nuevo equipo tendrá también una nueva portavoz, la líder de la formación naranja en Cataluña, Lorena Roldán, que esta semana ha ganado las primarias para ser la candidata a la Generalitat ante un eventual adelanto electoral y que sustituye a Inés Arrimadas.

"Es el momento de reforzarse" y hacerlo "con gente preparada y leal" al proyecto, ha recalcado Rivera durante su intervención en el Consejo General extraordinario que se ha convocado para ampliar la Ejecutiva nacional de un máximo de 40 miembros hasta un tope de 50.

No ha habido sorpresas en cuanto a las nuevas incorporaciones, que tienen que ser ratificados por la Ejecutiva permanente que se reunirá al finalizar el cónclave y tampoco en los ceses porque sigue contando con los más críticos con la decisión de no facilitar el gobierno de Pedro Sánchez, ya que se trata de pesos pesados dentro del partido y no se entendería que fueran apartados.

Se trata del jefe de la delegación europea, Luis Garicano, y el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, que prácticamente han guardado silencio desde que Rivera dio por controlada la crisis interna.

De los cinco que prescinde, Maura, responsable de Defensa, votó también en contra de vetar a Sánchez mientras que De Miguel, al cargo de los temas de Seguridad Vial, se abstuvo, pero ambos estaban ya bastante apartados en la dirección.

Los otros tres son: Matías Alonso, uno de los históricos de Cs y responsable de Defensa; Raquel Morales, responsable de Infancia y Menores; y Antonio Espinosa, de Fomento.

