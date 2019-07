Podemos pide a Calvo menos "prepotencia" y tiende la mano al PSOE

Actualizada 26/07/2019 a las 15:23

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha respondido este viernes a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha dado por cerrada la vía de la coalición con los morados, que no debe ser "prepotente", y ha indicado que los morados siguen con la mano tendida para construir un Gobierno de coalición "con lealtad y seriedad en el que se respete a todas las partes" y "en el que todo el mundo tenga competencias importantes".

Minutos después de que la vicepresidenta se decantara en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros por explorar otras vías tras dar por concluida la negociación con Unidas Podemos, Belarra le ha recordado a Calvo que deben reflexionar esta posición porque "nadie entendería que buscaran el apoyo de la derecha cuando la gente quiere un Gobierno progresista".

En este sentido, y en declaraciones a la Sexta, Belarra ha señalado que el candidato socialista sólo ha recabado un apoyo (el del PRC de Revilla) en los 80 días transcurridos desde las generales, y señala que "el hecho de no sentarse a negociar" con el resto de fuerzas, revela que el PSOE "no quería negociar" porque buscaba un gobierno monocolor "a la antigua usanza".

Belarra ha explicado que esta pretensión de Sánchez no se ha sustanciado porque no ha logrado "torcerle el brazo a las derechas" y tampoco a conseguido que Unidas Podemos acepte "un gobierno de decoración".

Te puede interesar

"NO HA HECHO LOS DEBERES Y NO SE PUEDE IR DE VACACIONES"

Tras el fracaso de la sesión de investidura de este jueves, a la que, según Belarra, Sánchez llegó "sin hacer los deberes", ahora el presidente del gobierno en funciones "no se puede ir de vacaciones". "Debe reflexionar dejar de poner problemas a la construcción de un gobierno de coalición", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que el responsable del fracaso no es el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que no presentaba su candidatura a ocupar La Moncloa, sino Sánchez, y ha insistido en que el PSOE "no ha parado de poner sobre la mesa cosas incoherentes" durante la negociación con los morados.

La portavoz ha añadido que las conversaciones con los socialistas han sido difíciles, máxime cuando les han dicho que eran "lentejas", pero ha insistido en que tienen la mano tendida y ofrecen "flexibilidad".

A cambio, desde Podemos exigen al PSOE seriedad en la negociación y recalcan que ambos líderes progresistas deben ponerse en contacto "cuanto antes" para comenzar las conversaciones. "Pedro Sánchez debe mover ficha, no pueden amenazar con repetición electoral", ha añadido.

Selección DN+