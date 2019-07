García Egea (PP) dice que el PP no cambiará su "no" a Sánchez

Actualizada 25/07/2019 a las 16:48

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha recalcado este jueves que el Partido Popular no cambiará su "no" al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, si hay un nuevo debate de investidura porque el candidato socialista ha emprendido "un camino que es irreversible" en el que "por primera vez se han ofrecido ministerios a la extrema izquierda". Según ha dicho, la abstención del PP a Sánchez es "una quimera".

En declaraciones en el Congreso, tras la investidura fallida de Sánchez, ha destacado el "fracaso" de Sánchez en el Congreso en la segunda votación de investidura (en la que le bastaban más 'síes' que 'noes') y ha añadido que en un año su Ejecutivo "se ha deteriorado hasta tal punto, que no ha conseguido aglutinar" a los que le hicieron presidente gracias a una moción de censura.

"Esa pérdida de confianza evidencia que Pedro Sánchez no es de fiar. Evidencia que nadie confía en él a día de hoy en el arco parlamentario", ha señalado, para añadir que la confianza en el candidato socialista "está deteriorada, al igual que el proyecto del PSOE para liderar España".

Además, el secretario general del PP ha destacado que el cruce de ofertas en el último momento entre PSOE y Podemos evidencia que "las puertas del Consejo de Ministros a Podemos es algo irreversible" y que quiere "gobernar con su socio preferente, que es la extrema-izquierda".

"SE ALEJA DE APARECER COMO ALGUIEN MODERADO Y CENTRADO"

Con esa actitud, ha proseguido, "se aleja para siempre" de su "intento de aparecer como alguien moderado y centrado" que "quiere mirar al futuro de España alejado de independentistas, nacionalistas o partidos ligados a la extrema-izquierda".

Según García Egea, el presidente del Gobierno en funciones "ni es de fiar para los constitucionalistas ni es de fiar para los que han sido sus socios". "Hoy hemos confirmado por fin que Sánchez es de todo menos un presidente moderado y centrado que defiende los valores constitucionales", ha exclamado.

Al ser preguntado si Sánchez puede hacer algo de aquí a septiembre para que el PP se abstenga, García Egea ha rechazado que pueda haber ese cambio y ha subrayado que el camino que ha emprendido el candidato socialista "durante estos días es irreversible" porque ha "abierto la puerta del Consejo de Ministros a Podemos".

LA ABSTENCIÓN DEL PP, "UNA QUIMERA"

"Ese camino es irreversible y no tiene marcha atrás. No tiene credibilidad hoy para pedir a los constitucionalistas que nos abstengamos", ha manifestado, para insistir en que Sánchez ha "dinamitado el capital político" que logró hace un año y del que "ya no se fían ni sus socios".

En este sentido, ha asegurado que plantear esa abstención es "una quimera" que "no es creíble" porque el camino que ha abierto hace que el PP se "plante para ser el dique de contención ante las políticas de izquierdas". A su entender, el PP debe ejercer la "alternativa" como líder de la oposición.

