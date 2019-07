Abascal dice que Iglesias "sólo riñe a su empleado Pedro Sánchez"

Actualizada 25/07/2019 a las 14:52

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, "sólo riñe al que quieren que sea su empleado porque no les ha preparado a tiempo sus poltronas, sus bicocas y sus despachos".

"Estos días han protagonizado una riña que no es verdad. No discuten ustedes de política, en eso están de acuerdo. Incluso hay complicidad", ha señalado Abascal durante si intervención en el Pleno de investidura, donde ha anunciado que Vox se mantiene en el 'no' al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Abascal ha resaltado que su partido "nunca" apoyará a "la marioneta" que la izquierda quiere colocar al frente del Gobierno porque pone "en riesgo la unidad de España, la libertad de los españoles y la Patria". "No venceréis ni convenceréis. Y no lo haréis porque el separatismo nunca podrá con el pueblo español, así que ni por acción con nuestro voto (a favor), ni por omisión con una abstención", ha añadido.

El presidente de Vox, que no se ha dirigido a Sánchez porque ha prefiero "no perder el tiempo y andar con hipocresías", se ha dirigido a Iglesias, a quien le ha asegurado que Vox "nunca" apoyará un Gobierno con "ministros chavistas que llevan a España a la destrucción de las clases medias y de las libertades civiles del neocomunismo que Podemos representan".

