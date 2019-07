Las víctimas del accidente del tren Alvia de Angrois exigen a Sánchez una investigación

Actualizada 24/07/2019 a las 14:58

Las víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) el 24 de julio de 2013 han exigido al candidato a la investidura, el socialista Pedro Sánchez, una investigación independiente de lo sucedido hace hoy seis años en la curva de A Grandeira, ya que hasta el momento el único informe oficial del Estado español, el de la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), determina que el único responsable fue el maquinista.



En torno a un centenar de personas, entre afectados, familiares y representantes políticos (de BNG, Anova, Esquerda Unida, Podemos, En Marea, Cs y Compostela Aberta), se han manifestado desde la estación de ferrocarril compostelana hasta la Praza do Obradoiro, coreando un único lema: 'No están olvidados, están muy presentes. Investigación independiente'.



Así han recorrido las calles del Ensanche santiagués, portando pancartas que este año han incluido el rostro de Pedro Sánchez, al que exigen que impulse una investigación independiente sobre lo ocurrido.



En declaraciones a los medios de comunicación antes de iniciar la marcha, el portavoz de la plataforma, Jesús Domínguez, ha advertido de que "es terrible tener que seguir con esta lucha" después del tiempo transcurrido.



Pese a todo, ha lamentado no tener "ninguna" confianza en el nuevo Gobierno, porque el hasta ahora ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, les ha "ninguneado" y sus compromisos han sido, para ellos, "una tomadura de pelo".



En este escenario, seis años después, todavía no hay fecha para el juicio, pendiente de que la Audiencia Provincial de A Coruña se pronuncie sobre los recursos al cierre de la instrucción con el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif como imputados por 80 delitos de homicidio y 144 de lesiones. Para las víctimas, también en Renfe existen responsabilidades por la tragedia.



"DESMONTAR LA VERDAD OFICIAL"



Con PP y PSOE ausentes en esta ocasión, los manifestantes han llegado a los pies de la Catedral justo al mediodía, donde se han concentrado y leído un manifiesto reivindicativo.



Con el sonido de las campanas de fondo, Rogelio Bernardo, que perdió a un hijo en la curva de A Grandeira, ha cargado contra el PSOE porque "seis años después sigue los pasos del PP, ocultando la verdad y negando una investigación técnica independiente como pide Europa".



"A lo largo de estos años, víctimas, padres, hermanos, abuelos, amigos... hemos tenido que ir a Europa para ser tratados como verdaderos ciudadanos y hemos tenido que luchar mucho para desmontar la verdad oficial", ha destacado, para concluir con un "seguiremos luchando".



"GARANTÍA DE QUE NO SE REPITA"



También en declaraciones a los periodistas antes de iniciar la marcha, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, junto a la representante del Bloque en Europa, Ana Miranda, ha reclamado el "derecho a pasar página" de las víctimas y ha incidido en que para eso es preciso "verdad y garantía de que no va a haber repetición" del siniestro.



Por su parte, el portavoz de Anova, Antón Sánchez, ha acusado a PP y PSOE de ser "obstáculo" y de estar "de acuerdo en defender el negocio por encima de las personas" en lo que considera "una auténtica vergüenza".



También la diputada de Ciudadanos por Pontevedra Beatriz Pino y el miembro de la coordinadora de En Marea Adrián Dios, entre otros, han mostrado su apoyo a las víctimas.

Etiquetas Sucesos

Selección DN+