Podemos pregunta a sus bases para decidir su voto en la investidura de Sánchez

Actualizada 12/07/2019 a las 12:28

Podemos ha activado este viernes una consulta a las bases para que decidan hasta el próximo jueves si deben apoyar la investidura de Pedro Sánchez, previo pacto para un Gobierno de coalición, lo que implica un acuerdo programático y de equipos, o si facilitan con el sí o la abstención un Ejecutivo monocolor del PSOE.



Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en la sede del partido morado su portavoz, Noelia Vera, quien ha justificado que se haya elegido preguntar a los inscritos justo ahora alegando que se requiere una semana para llevar a cabo la consulta de manera que los militantes tengan tiempo de debatir su postura en los círculos y la dirección de analizar sus resultados.



En concreto, la pregunta que se plantea a la militancia es: "¿Cómo deben votar las diputadas y diputados de Podemos en las sesiones de investidura de la XIII legislatura?, y se les da dos opciones para que elijan.



La primera condiciona su 'sí' a la consecución de un acuerdo para la formación del gobierno de coalición que el partido ha puesto sobre la mesa desde el principio. Literalmente reza así: "Para hacer presidente a Pedro Sánchez, es necesario llegar a un acuerdo integral de Gobierno de coalición (programático y equipos), sin vetos, donde las fuerzas de la coalición tengan una representación razonablemente proporcional a sus votos".



En la segunda posible respuesta, Podemos ha condensado la idea de que han venido defendiendo los socialistas de un gobierno de cooperación pero sin miembros del partido morado en el Consejo de Ministros.



"Para hacer presidente a Pedro Sánchez (ya sea mediante el voto a favor o la abstención), basta con la propuesta del PSOE: un Gobierno diseñado únicamente por el PSOE, colaboración en niveles administrativos subordinados al Gobierno y acuerdo programático", reza, textualmente esta segunda opción.



POSICIÓN COMÚN CON LAS CONFLUENCIAS



La consulta se abrirá a lo largo de este viernes y los inscritos podrán votar hasta el próximo jueves, día 18. Durante el fin de semana previo a que el día 22 de julio arranque el debate de investidura, la dirección de Podemos analizará los resultados y pondrá en común su posición con las confluencias.



Vera ha recalcado que las opciones que Podemos da a sus inscritos para que elijan son las dos únicas "posibilidades reales" que hay sobre la mesa, en función de lo que Podemos ha hablado hasta ahora con el PSOE y dejando a un lado los "rumores" o "ambigüedades" con la que, a su juicio, se han conducido los socialistas en los últimos días a través de los medios de comunicación.



La dirigente morada ha aclarado que su intención es que las conversaciones con los socialistas continúen mientras los inscritos votan porque van a continuar con el "firme propósito" de que se pueda llegar a un acuerdo para la creación de un gobierno estable de coalición antes del día 22.



"Nuestra voluntad es seguir negociando y sentarnos en una mesa más oficial donde podamos trabajar de aquí a ese día, pero queremos escuchar también a los inscritos", ha dicho, incidiendo en que "los equipos" de Podemos "están preparados" y su programa "clarísimo".



En este contexto, ha exigido al PSOE que se pronuncie con la misma "claridad" que lo hacen ellos y ha demando también "calma, sensatez, y honestidad". "Hay que hacer las cosas bien, de forma seria y sin ambigüedades", ha insistido la portavoz del partido, recalcando que desde Podemos se están poniendo todas las "facilidades" y ya han hecho "grandes concesiones".



EL PSOE DEBERÍA IMITARLES



En concreto, ha mencionado su oferta de llevar al debate de investidura un pacto para un gobierno de coalición y, en el caso de que no prospere, revisar su posición. Tras volver a reprochar al PSOE que no haya respondido a esta oferta, se ha mostrado convencida de que al final habrá pacto entorno a un gobierno de coalición.



Por último, Vera ha animado a Sánchez a seguir el ejemplo de Podemos y a consultar a las bases del PSOE para que se pronuncien también sobre con quién y cómo debe pactar para sacar adelante su investidura.



Como en otras ocasiones la votación en Podemos, se realizará de manera telemática a través del portal web de la formación y podrán participar los 517.484 inscritos. A pesar del elevado número de simpatizantes, Podemos cuenta como censo real a los inscritos 'activos', que aproximadamente son 190.000. Según el reglamento de Podemos para procesos internos, se considera como inscrito activo a aquel simpatizante que haya accedido al menos una vez en el último año a la web de participación del partido.



EN COMÚ E IU NO PREGUNTAN SI NO HAY PACTO



En cambio, por parte de En Comú Podem y de Izquierda Unida, socios de Podemos en la coalición electoral de las generales, en principio no se prevé realizar ningún tipo de consulta al respecto a las bases puesto que no lo contemplan en sus estatutos para un trámite parlamentario de este tipo.



Ahora bien, la formación que lidera Alberto Garzón y la confluencia catalana sí que prevén realizar una consulta interna en caso de que finalmente Unidas Podemos logre un acuerdo de gobierno con ministros 'morados'.

