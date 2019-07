Zapatero cree que con EH Bildu no se debe pactar pero sí hablar

Actualizada 01/07/2019 a las 14:07

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha opinado que con EH Bildu "no se debe pactar" pero sí se ha mostrado "partidario" a dialogar, en tanto ha asegurado que a la izquierda abertzale aún "le queda un recorrido importante de reconocimiento y compasión" con las víctimas de ETA.



"EH Bildu es un partido que tiene bastantes votos en Euskadi y ellos tienen derecho a estar en las instituciones y a jugar sus bazas políticas. Soy partidario de hablar", ha asegurado Zapatero en una entrevista en Onda Cero, en la que ha recalcado que eso no significa que se sumen posiciones.



Zapatero ha reconocido que el recorrido que tiene por delante la izquierda abertzale no es "fácil" y que "personas que han estado en la acción criminal de matar, o apoyando que se mate" tienen un proceso "durísimo" con sí mismos en el "acto de reconocimiento y reflexión".



Por otro lado, se ha referido a la querella que le ha presentado Vox por presunta colaboración con ETA que ha calificado de "ignominiosa" y de una "indignidad inaceptable", y ha garantizado que el final de la banda terrorista no tuvo "concesiones" y fue un "éxito limpio y rotundo para la democracia española".



Ha cargado contra Vox y ha alertado de que las "peores cosas" que le sucede a los países "suelen empezar con mentiras que inoculan odio y crispación".



Además, ha querido recordar la "tarea excepcional" del exministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba durante aquellos tiempos y ha reclamado "respeto" al "trabajo bien hecho" de quienes "se sentaron a negociar" y a pedir que se dejara de matar.



"Me produce tristeza y preocupación por cómo este país se valora a sí mismo en muchas ocasiones y cómo hacemos para que los mejores éxitos puedan ponerse en cuestión", ha señalado.

